Найкоханіші вболівальниці: як виглядають жінки футболістів української збірної
17-го червня українська збірна з футболу зіграє у другому турі групи С чемпіонату Європи з командою Північної Македонії.
І поки підопічні Андрія Шевченка готуються до важливого поєдинку, удачі їм бажаємо не лише всі ми, а і головні вболівальниці - дружини та подруги.
Навколо образу дружини футболіста давно існує стереотип: вона має бути обов’язково модельної зовнішності та народжувати чоловікові дітей. Що ж, не посперечаєшся: серед учасників нашої збірної більшість спортсменів справді мають красунь-дружин або подруг, і більшість є щасливими татусями.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко незабаром відзначатиме 17-ту річницю шлюбу з моделлю Крістен Пазік, яка народила йому чотирьох синів.
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Наздоганяє Шевченка за кількістю нащадків і 31-річний півзахисник Андрій Ярмоленко, якому восени минулого року дружина Інна народила третього сина.
30-річний півзахисник збірної Сергій Сидорчук уже теж багатодітний батько. Вони з дружиною Анною мають синочка і двох доньок.
25-річний форвард збірної Роман Яремчук одружений із моделлю Христиною з 2017-го року. У липні 2019-го жінка подарувала йому сина.
24-річний півзахисник Олександр Зубков в січні цього року став батьком. Дружина Аня народила йому донечку. Пара одружилася у жовтні 2019-го.
Незабаром стане татком і 24-річний захисник Олександр Зінченко. Його дружина-телеведуча Влада Седан нещодавно оголосила про вагітність.
Пара побралася навесні 2020-го. А влітку минулого року зіграла пишне весілля, на якому був навіть Андрій Шевченко.
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22-річний захисник Віталій Миколенко поки парубкує, але має красуню-дівчину. Вікторія Ассорова у 2017-му році закінчила школу в окупованому Криму.
25-річний захисник Микола Матвієнко з дружиною Ганною виховують донечку Марію, якій у серпні буде два роки. Instagram у дружини спортсмена закритий, але Микола часто хизується своїми дівчатками у своєму акаунті.
Гьорлфренд 18-річного центрального захисника Іллі Забарного зветься Ангеліною. Вона вивчає філологію у Київському національному університеті. До слова, Ангеліна - донька дружини шоумена Андрія Джеджули. Днями дівчина святкуватиме своє 19-річчя.
Білявка Інна - друга дружина крайнього захисника Олександра Караваєва. Парочка побралася минулого літа, а в лютому в них народився син.
І в Інни, і в Олександра також є по доньці від попередніх союзів. Караваєва є засновницею бренду шовкових піжам.
Голкіпер Георгій Бущан був одружений із примою-балериною Христиною Шишпор, але кілька років тому красива пара, в якої є спільна донька Юлія, розлучилася. Ким тепер зайняте серце спортсмена - секрет, але торік у інтерв'ю Бущан проговорився, що в нього є дівчина, яка смачно готує.
Фото з Instagram