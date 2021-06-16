Найкоханіші вболівальниці: як виглядають жінки футболістів української збірної

17-го червня українська збірна з футболу зіграє у другому турі групи С чемпіонату Європи з командою Північної Македонії.

І поки підопічні Андрія Шевченка готуються до важливого поєдинку, удачі їм бажаємо не лише всі ми, а і головні вболівальниці - дружини та подруги.

Навколо образу дружини футболіста давно існує стереотип: вона має бути обов’язково модельної зовнішності та народжувати чоловікові дітей. Що ж, не посперечаєшся: серед учасників нашої збірної більшість спортсменів справді мають красунь-дружин або подруг, і більшість є щасливими татусями.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко незабаром відзначатиме 17-ту річницю шлюбу з моделлю Крістен Пазік, яка народила йому чотирьох синів.

Це фото Крістен запостила на підтримку української збірної перед матчем із Нідерландами 13-го червня

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Наздоганяє Шевченка за кількістю нащадків і 31-річний півзахисник Андрій Ярмоленко, якому восени минулого року дружина Інна народила третього сина.

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Мати трьох дітей Інна Ярмоленко зуміла зберегти ідеальну фігуру

30-річний півзахисник збірної Сергій Сидорчук уже теж багатодітний батько. Вони з дружиною Анною мають синочка і двох доньок.

Сидорчуки з трьома дітьми

Так Анна Сидорчук виглядає після трьох пологів

25-річний форвард збірної Роман Яремчук одружений із моделлю Христиною з 2017-го року. У липні 2019-го жінка подарувала йому сина.

Первісток Яремчуків міг народитися в Бельгії, у місті Гент, за команду якого грає форвард. Але Роман хотів, щоби син був українцем

Instagram дружини Яремчука сповнений її фото в купальниках і не тільки

24-річний півзахисник Олександр Зубков в січні цього року став батьком. Дружина Аня народила йому донечку. Пара одружилася у жовтні 2019-го.

Зубков - один із наймолодших гравців збірної, але вже і одружений, і з дитиною

До речі, Анна Зубкова закінчила Національний фармацевтичний університет в Харкові, а потім працювала в лабораторії і викладала в університеті

Незабаром стане татком і 24-річний захисник Олександр Зінченко. Його дружина-телеведуча Влада Седан нещодавно оголосила про вагітність.

Пара побралася навесні 2020-го. А влітку минулого року зіграла пишне весілля, на якому був навіть Андрій Шевченко.

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Вагітна Влада на матчі України з Нідерландами

22-річний захисник Віталій Миколенко поки парубкує, але має красуню-дівчину. Вікторія Ассорова у 2017-му році закінчила школу в окупованому Криму.

Віталій та Віка до вівтаря поки не дійшли фото з instagram

Про діток пара, мабуть, іще теж не думає

25-річний захисник Микола Матвієнко з дружиною Ганною виховують донечку Марію, якій у серпні буде два роки. Instagram у дружини спортсмена закритий, але Микола часто хизується своїми дівчатками у своєму акаунті.

Доньці Матвієнків майже два роки фото з instagram

Вагітність узагалі не позначилася на фігурці Ганни

Гьорлфренд 18-річного центрального захисника Іллі Забарного зветься Ангеліною. Вона вивчає філологію у Київському національному університеті. До слова, Ангеліна - донька дружини шоумена Андрія Джеджули. Днями дівчина святкуватиме своє 19-річчя.

Серце Забарного підкорила майбутня філологиня фото з instagram

Білявка Інна - друга дружина крайнього захисника Олександра Караваєва. Парочка побралася минулого літа, а в лютому в них народився син.

І в Інни, і в Олександра також є по доньці від попередніх союзів. Караваєва є засновницею бренду шовкових піжам.

Інна - друга дружина Олександра Караваєва фото з instagram

Гаряча парочка!

Голкіпер Георгій Бущан був одружений із примою-балериною Христиною Шишпор, але кілька років тому красива пара, в якої є спільна донька Юлія, розлучилася. Ким тепер зайняте серце спортсмена - секрет, але торік у інтерв'ю Бущан проговорився, що в нього є дівчина, яка смачно готує.

Цікаво, що за красуня завоювала серце розлученого Бущана

Фото з Instagram