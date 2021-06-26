Депутатка Скороход приголубилася до колеги Полякова у львівському кафе. ФОТО
Субота, 26 червня 2021, 16:46
Депутати Анна Скороход та Антон Поляков, яких ще у листопаді 2019-го обох виключили з партії "Слуга народу", проводять вихідні у Львові разом.
26-го червня парочку бачили в одному з кафе, і заміжня Скороход якось надто близько тулилася до Полякова.
Нагадаємо, у травні Скороход епатувала парламент своїм малиновим піджаком із вишитим на ньому драконом, що спалює Раду.
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії