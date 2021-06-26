Депутатка Скороход приголубилася до колеги Полякова у львівському кафе. ФОТО

Субота, 26 червня 2021, 16:46

Депутати Анна Скороход та Антон Поляков, яких ще у листопаді 2019-го обох виключили з партії "Слуга народу", проводять вихідні у Львові разом.

26-го червня парочку бачили в одному з кафе, і заміжня Скороход якось надто близько тулилася до Полякова.

 
Як відомо, 31-річна Скороход має півторарічного сина Олексія від свого чоловіка Олексія Алякіна 
У 33-річного Полякова є дві дочки від дружини Галини, які зазначені у його декларації за 2019 рік 
фото таблоid
 
Схоже, Анна з Антоном удвох приїхали на джазовий фестиваль, який нині проходить у Львові
 
За столиком депутати були без компанії 

Нагадаємо, у травні Скороход епатувала парламент своїм малиновим піджаком із вишитим на ньому драконом, що спалює Раду. 


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