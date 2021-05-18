Дракаріс! Депутатка Скороход епатувала Раду драконом, що спалює парламент

Депутатка Анна Скороход, котру ще у 2019 виключили зі "Слуги народу", здивувала вбранням, яке вдягла на роботу 18-го травня.

Членкиня "Партії "За майбутнє" вигуляла в Раду яскравий малиновий піджак із вишитим на спині кольоровим драконом, який вивергає полум’я на будівлю парламенту.

Фото Скороход зі спини оприлюднив фотограф Олександр Гончаров у Facebook.

У мережі депутатку, звісно ж, жартома охрестили Матір'ю драконів Дейенеріс Таргаріен із "Гри престолів".

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Скороход любить носити косички і, схоже, не дуже любить Раду

А, може, це навпаки, дракон, який охороняє, а не спалює парламент?

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