Дракаріс! Депутатка Скороход епатувала Раду драконом, що спалює парламент
Депутатка Анна Скороход, котру ще у 2019 виключили зі "Слуги народу", здивувала вбранням, яке вдягла на роботу 18-го травня.
Членкиня "Партії "За майбутнє" вигуляла в Раду яскравий малиновий піджак із вишитим на спині кольоровим драконом, який вивергає полум’я на будівлю парламенту.
Фото Скороход зі спини оприлюднив фотограф Олександр Гончаров у Facebook.
У мережі депутатку, звісно ж, жартома охрестили Матір'ю драконів Дейенеріс Таргаріен із "Гри престолів".
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