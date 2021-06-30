Уболівати по-королівськи: 7-річний принц Джордж у краватці побував на матчі збірної Англії

Старший син принца Вільяма та Кейт Міддлтон, 7-річний принц Джордж сходив разом із батьками на матч збірної Англії зі збірною Німеччини, що відбувся 29-го червня на стадіоні "Уемблі".

Хлопчик, як і його тато, був у краватці та піджаку і виглядав доволі серйозним футбольним фанатом. На фото, які оприлюднили у соцмережах, Джордж уважно спостерігав за грою та дуже радів перемозі англійців.

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До речі, маленький спадкоємець британського трону уже не перший рік захоплюється футболом. В Instagram герцога та герцогині є старий запис того, як емоційно вболіває їхній син.

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До того ж, у день 6-річчя Джорджа Кейт Міддлтон сфотографувала його у футболці збірної.