Жінка Дорна посвітила ніжками в міні на червоному хіднику в Каннах

13 липня 2021, 15:02

Співак Іван Дорн дебютував як актор у фільмі російського режисера Кирила Серебреннікова "Петрови у грипі".

І разом зі знімальною групою та виконавцями головних ролей музикант презентував стрічку на Каннському кінофестивалі.

 
Самого Серебреннікова не пустили у Канни, бо йому не можна залишати територію РФ
 
Дорн тепер ще і актор

Дорна супроводжує його дружина Анастасія, яка фотозвітує у своєму Instagram.

 Анастасія приїхала разом із зірковим чоловіком 

Для червоного хідника Настя обрала коктейльну міні сукню від українського бренду A.M.G.

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Публикация от nastya_novikova (@nastya_novikova)

 
Дружина Дорна вирішила не ховати стрункі ніжки під довгим платтям

 
 
Ваня зафотобомбив свою жінку

Нагадаємо, також у Каннах нещодавно засвітилися Дмитро Гордон і Олеся Бацман.


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