Жінка Дорна посвітила ніжками в міні на червоному хіднику в Каннах
Вівторок, 13 липня 2021, 15:02
Співак Іван Дорн дебютував як актор у фільмі російського режисера Кирила Серебреннікова "Петрови у грипі".
І разом зі знімальною групою та виконавцями головних ролей музикант презентував стрічку на Канському кінофестивалі.
Дорна супроводжує його дружина Анастасія, яка фотозвітує у своєму Instagram.
Анастасія приїхала разом із зірковим чоловіком
Для червоного хідника Настя обрала коктейльну міні сукню від українського бренду A.M.G.
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Нагадаємо, також у Каннах нещодавно засвітилися Дмитро Гордон і Олеся Бацман.
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