Жінка Дорна посвітила ніжками в міні на червоному хіднику в Каннах

Співак Іван Дорн дебютував як актор у фільмі російського режисера Кирила Серебреннікова "Петрови у грипі".

І разом зі знімальною групою та виконавцями головних ролей музикант презентував стрічку на Каннському кінофестивалі.

Самого Серебреннікова не пустили у Канни, бо йому не можна залишати територію РФ

Дорн тепер ще і актор

Дорна супроводжує його дружина Анастасія, яка фотозвітує у своєму Instagram.

Анастасія приїхала разом із зірковим чоловіком

Для червоного хідника Настя обрала коктейльну міні сукню від українського бренду A.M.G.

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Дружина Дорна вирішила не ховати стрункі ніжки під довгим платтям



Ваня зафотобомбив свою жінку

Нагадаємо, також у Каннах нещодавно засвітилися Дмитро Гордон і Олеся Бацман.