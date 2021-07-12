Гордон у червоних мештах вигуляв зелену Бацман у Каннах. ФОТО
Понеділок, 12 липня 2021, 16:32
Журналіст і блогер Дмитро Гордон вирішив урізноманітнити своє культурне дозвілля. Разом зі своєю дружиною-колегою Олесею Бацман він чкурнув до Франції на кінофестиваль у Каннах.
Медійне подружжя вже встигло вигуляти яскраві луки, покататися на кабріолеті та поділитися світлинами у мережі.
До речі, прилетіли Гордон і Бацман на приватному літаку, з якого теж запостили фото в Instagram.
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Нагадаємо, нещодавно Гордон із дітьми та дружиною здійснив невеличке плавання.
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