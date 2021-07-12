Гордон у червоних мештах вигуляв зелену Бацман у Каннах. ФОТО

Журналіст і блогер Дмитро Гордон вирішив урізноманітнити своє культурне дозвілля. Разом зі своєю дружиною-колегою Олесею Бацман він чкурнув до Франції на кінофестиваль у Каннах.

Медійне подружжя вже встигло вигуляти яскраві луки, покататися на кабріолеті та поділитися світлинами у мережі.

До речі, прилетіли Гордон і Бацман на приватному літаку, з якого теж запостили фото в Instagram.

Дмито похизувався своїм лакшері-транспортом

Ну і фото з салону приватного літака - мастхев

Подружжя не стримувало себе у виборі кольорів

Канни, тримайтеся!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alesia Batsman (@alesiabatsman)

Нагадаємо, нещодавно Гордон із дітьми та дружиною здійснив невеличке плавання.

Фото з Instagram Гордона та Бацман