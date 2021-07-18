Лорак зібралася до Одеси з концертами

Схоже, українські фанати Ані Лорак нарешті матимуть нагоду піти на її концерт.

Адже 16 та 17 серпня вона збирається виступати в Одеському клубі "Ітака".

Про це повідомляють на сайті закладу.

Квитки на шоу Лорак коштують від 900 до 7,5 тисяч гривень скріншот з сайту Ітаки

Як відомо, Кароліна з 2014-го року не давала сольних концертів в Україні. У 2017-му вона заспівала на 15-річчя балету Freedom у Палаці "Україна" і зірвала овації.

Цікаво, чи вдасться Ані нарешті виступити на батьківщині...

Сама артистка поки не оголошувала майбутні концерти в Одесі.

Нагадаємо, у грудні 2020-го Кароліна виступала на "Песне года" у Москві.