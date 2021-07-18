Лорак зібралася до Одеси з концертами
18 липня 2021, 09:09
Схоже, українські фанати Ані Лорак нарешті матимуть нагоду піти на її концерт.
Адже 16 та 17 серпня вона збирається виступати в Одеському клубі "Ітака".
Про це повідомляють на сайті закладу.
Як відомо, Кароліна з 2014-го року не давала сольних концертів в Україні. У 2017-му вона заспівала на 15-річчя балету Freedom у Палаці "Україна" і зірвала овації.
Сама артистка поки не оголошувала майбутні концерти в Одесі.
Нагадаємо, у грудні 2020-го Кароліна виступала на "Песне года" у Москві.
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