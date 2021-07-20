Світоліна в Токіо розказала, на коли запланувала медовий місяць
Перша ракетка України Еліна Світоліна одразу після весілля з Гаелем Монфісом полетіла на Олімпіаду у Токіо.
Через це молодятам довелося перенести медовий місяць аж на листопад, пише "BTU".
"Так багато хвилюючих подій у моєму житті. Те, що вдалося зіграти весілля в умовах ковідних обмежень, - це неймовірно. Те, що обидві родини змогли бути присутніми, - це теж неймовірно. Ми відмінно провели час", - зазначила Світоліна.
"Зараз же ми тут, у Токіо. Ми повинні підготуватися і, сподіваюся, зможемо добре зіграти. Тепер потрібно сфокусуватися на тенісі, на Олімпіаді. Ми звикли багато виступати протягом року, тож немає часу на відпочинок. Медовий місяць у нас запланований на листопад", - повідомила тенісистка.
Крім того, Світоліна показала ще більше фото з весілля.
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