Захисник "Шахтаря" Бондар відгуляв весілля з моделлю. ФОТО
Четвер, 22 липня 2021, 09:47
22-річний футболіст донецького "Шахтаря" Валерій Бондар одружився з моделлю Дашею Савіною.
Весілля гуляли 21-го липня у київському заміському ресторані.
Серед гостей були колеги Бондаря – Андрій Пятов і Тарас Степаненко з дружинами.
Фото з події уже потроху з’являються в Instagram.
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Нагадаємо, минулого року Даша Савіна розлютила футбольних фанатів, бо пішла від динамівця Владислава Супряги до гірняка Валери Бондаря.
Фото з Instagram
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