Захисник "Шахтаря" Бондар відгуляв весілля з моделлю. ФОТО

22-річний футболіст донецького "Шахтаря" Валерій Бондар одружився з моделлю Дашею Савіною.

Весілля гуляли 21-го липня у київському заміському ресторані.

Серед гостей були колеги Бондаря – Андрій Пятов і Тарас Степаненко з дружинами.

Степаненки погуляли на весіллі Бондаря з Савіною

Фото з події уже потроху з’являються в Instagram.

Даша заспівала своєму новоспеченому чоловіку пісню Алли Пугачової "Любовь похожая на сон"

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Наречена нафотографувалася досхочу

Даша змінила весільну сукню на вечірню

Савіна, певно, уявляла себе принцесою або навіть королевою

Нагадаємо, минулого року Даша Савіна розлютила футбольних фанатів, бо пішла від динамівця Владислава Супряги до гірняка Валери Бондаря.

Фото з Instagram