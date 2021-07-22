Магія макіяжу: Вітвіцька показала, як із її личка зникли страшні синці після ДТП. ФОТО

Телеведуча Соломія Вітвіцька показала моторошні наслідки ДТП, в яку потрапила днями. На щастя, внутрішніх ушкоджень у зірки немає, зате під очима видніють синці. На щастя, виправити ситуацію може макіяж.

Результат роботи гримерів Соломія продемонструвала в Instagram та розказала, як ся має після аварії.

Ось так Соломія виглядає без макіяжу фото з instagram вітвіцької

"Фото до і після мейку", - написала телеведуча, подякувавши майстриням.

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Синці геть!

"Після ДТП мені зробили кілька разів КТ, сканування та МРТ. У мене немає жодних внутрішніх пошкоджень. Але оскільки вдарилася чолом і гематома на лобі таки значна, тож, лікарі попередили, що з часом вона опуститься і довкола очей будуть синці. Тому все очікувано і швидко мине. Почуваюся я прекрасно, а після санаторію ще й краще, ніж до аварії", - запевнила Вітвіцька.

Телеведуча відбулася переляком і гематомами

Зі слів Соломії, в її подруги, котра керувала автівкою, справи більш кепські: є підозра на перелам ноги. Телеведуча закликала всіх бути уважними за кермом.

Нагадаємо, на початку року Вітвіцька оголосила про розлучення з чоловіком.