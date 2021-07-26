Молодята Бондар і Савіна показали весільні фото та історію свого кохання
26 липня 2021, 13:50
21-го липня футболіст "Шахтаря" Валерій Бондар одружився з моделлю Дарією Савіною.
На святі гуляли колеги Бондаря Андрій Пятов і Тарас Степаненко з дружинами.
Судячи з відгуків і коментарів в Instagram, весілля вийшло справді казковим. Так само вважають і молодята.
Савіна виклала купу красивих кадрів з події, а також показала відео, у якому вони з Валерою розповіли свою історію кохання.
ЛИСТАЙТЕ ФОТО:
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За словами футболіста, він закохався у Дашу з першого погляду.
"Савіна, ти все одно будеш моєю", - такі слова дівчина почула від свого майбутнього чоловіка на початку їхнього знайомства.
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