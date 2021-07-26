Молодята Бондар і Савіна показали весільні фото та історію свого кохання

21-го липня футболіст "Шахтаря" Валерій Бондар одружився з моделлю Дарією Савіною.

На святі гуляли колеги Бондаря Андрій Пятов і Тарас Степаненко з дружинами.

Судячи з відгуків і коментарів в Instagram, весілля вийшло справді казковим. Так само вважають і молодята.

Савіна виклала купу красивих кадрів з події, а також показала відео, у якому вони з Валерою розповіли свою історію кохання.

22-річний Валерій та його 20-річна дружина Даша фото віталія мельника

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bondar Daria (@savinadasha)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bondar Daria (@savinadasha)

За словами футболіста, він закохався у Дашу з першого погляду.

"Савіна, ти все одно будеш моєю", - такі слова дівчина почула від свого майбутнього чоловіка на початку їхнього знайомства.