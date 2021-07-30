"Рідна Україно, я скучила": Лобода особисто анонсувала концерт в Одесі

Співачка Світлана Лобода нарешті особисто оголосила, що після кількарічної перерви вона повертається з концертом до України.

Як відомо, виступ артистки відбудеться 14-го серпня в Одесі. І, за словами Світлани, вона на нього дуже чекає.

Про це Лобода написала в Instagram.

"Моя рідна Україно! Я так скучила! Шалено рада анонсувати довгоочікуваний концерт в Одесі", - заявила Світлана.

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Також на серпень в Одесі заплановано і концерт Ані Лорак, яка не виступала з сольниками в Україні уже майже 7 років.