"Рідна Україно, я скучила": Лобода особисто анонсувала концерт в Одесі
30 липня 2021, 12:33
Співачка Світлана Лобода нарешті особисто оголосила, що після кількарічної перерви вона повертається з концертом до України.
Як відомо, виступ артистки відбудеться 14-го серпня в Одесі. І, за словами Світлани, вона на нього дуже чекає.
Про це Лобода написала в Instagram.
"Моя рідна Україно! Я так скучила! Шалено рада анонсувати довгоочікуваний концерт в Одесі", - заявила Світлана.
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Також на серпень в Одесі заплановано і концерт Ані Лорак, яка не виступала з сольниками в Україні уже майже 7 років.
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