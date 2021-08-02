Футболіст Зінченко став татом уперше
Понеділок, 2 серпня 2021, 11:18
24-річний футболіст Олександр Зінченко став батьком уперше.
1-го серпня його дружина, журналістка Влада Седан народила донечку.
Радісною новиною півзахисник збірної України поділився у соцмережі.
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Як видно з фото, Зінченко на пологах присутнім не був. Влада начебто народжувала у Маямі.
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Напередодні Сашко і Влада виклали відео того, як вони дізналися стать майбутньої дитини.
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А ще Влада показала фотосесію, де її животик виступив у ролі м'яча.
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Нагадаємо, Влада та Олександр відгуляли пишне весілля у серпні минулого року.
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