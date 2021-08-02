Футболіст Зінченко став татом уперше

24-річний футболіст Олександр Зінченко став батьком уперше.

1-го серпня його дружина, журналістка Влада Седан народила донечку.

Радісною новиною півзахисник збірної України поділився у соцмережі.

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Як видно з фото, Зінченко на пологах присутнім не був. Влада начебто народжувала у Маямі.

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Напередодні Сашко і Влада виклали відео того, як вони дізналися стать майбутньої дитини.

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А ще Влада показала фотосесію, де її животик виступив у ролі м'яча.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vlada Zinchenko (@v.lada_sedan)

Нагадаємо, Влада та Олександр відгуляли пишне весілля у серпні минулого року.