Відкрито збір коштів на лікування побитого танцівника Дорофєєвої. Він досі у комі

Друзі і колеги танцівника Євгена Гончаренка, який досі перебуває в комі після жорстокого побиття співробітником УДО, розпочали збір коштів на лікування хлопця.

Інформацію про це поширюють в Instagram.

Збір грошей на порятунок розпочала подруга Євгена Маша лише після згоди його мами.

Пізніше для допомоги хлопцю було створено фонд.

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Женя, якого поки що не змогли вивести з медикаментозної коми, перебуває в реанімації без права на відвідування.

Як повідомили у Facebook УДО, військовослужбовця, який побив Євгена, звільнили.

Сьогодні в Управлінні державної охорони України було проведено службову нараду з приводу дій військовослужбовця,... Posted by Управління державної охорони України on Wednesday, August 4, 2021

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