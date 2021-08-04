Відкрито збір коштів на лікування побитого танцівника Дорофєєвої. Він досі у комі

Друзі і колеги танцівника Євгена Гончаренка, який досі перебуває в комі після жорстокого побиття співробітником УДО, розпочали збір коштів на лікування хлопця.

Інформацію про це поширюють в Instagram.

Збір грошей на порятунок розпочала подруга Євгена Маша лише після згоди його мами.

Женя, якого поки що не змогли вивести з медикаментозної коми, перебуває в реанімації без права на відвідування.

Як відомо, його кривдник затриманий і чекає на підозру. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha. (@m__ashera)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha. (@m__ashera)

Фото на головній - Насті Ставер з Instagram