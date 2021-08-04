Відкрито збір коштів на лікування побитого танцівника Дорофєєвої. Він досі у комі
Середа, 4 серпня 2021, 15:25
Друзі і колеги танцівника Євгена Гончаренка, який досі перебуває в комі після жорстокого побиття співробітником УДО, розпочали збір коштів на лікування хлопця.
Інформацію про це поширюють в Instagram.
Збір грошей на порятунок розпочала подруга Євгена Маша лише після згоди його мами.
Женя, якого поки що не змогли вивести з медикаментозної коми, перебуває в реанімації без права на відвідування.
Як відомо, його кривдник затриманий і чекає на підозру. Йому загрожує до 8 років тюрми.
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Фото на головній - Насті Ставер з Instagram
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