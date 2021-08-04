Відкрито збір коштів на лікування побитого танцівника Дорофєєвої. Він досі у комі
4 серпня 2021, 15:25
Друзі і колеги танцівника Євгена Гончаренка, який досі перебуває в комі після жорстокого побиття співробітником УДО, розпочали збір коштів на лікування хлопця.
Інформацію про це поширюють в Instagram.
Збір грошей на порятунок розпочала подруга Євгена Маша лише після згоди його мами.
Пізніше для допомоги хлопцю було створено фонд.
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Женя, якого поки що не змогли вивести з медикаментозної коми, перебуває в реанімації без права на відвідування.
Як повідомили у Facebook УДО, військовослужбовця, який побив Євгена, звільнили.
Сьогодні в Управлінні державної охорони України було проведено службову нараду з приводу дій військовослужбовця,...Posted by Управління державної охорони України on Wednesday, August 4, 2021
Фото на головній - Насті Ставер з Instagram
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