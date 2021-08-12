Онуфрійчук осідлала чоловіка та пояснила, як його не прибити під час сварок

Телеведуча Іванна Онуфрійчук за півроку свого шлюбу вивела кілька формул щасливих стосунків з чоловіком.

Зокрема вона знає, як не прибити одне одного під час сварок та з’ясовування стосунків.

Своїми лайфхаками Іванна поділилася в Instagram, проілюструвавши їх фото верхи на чоловікові.

"Як не прибити одне одного під час "зясовування суперечок"? Мої практики: робота над негативними емоціями. Коли злість затьмарила очі, я стараюсь вийти в іншу кімнату або прогулятись, поки не заспокоюсь і не налаштуюсь на адекватну розмову", - почала Онуфрійчук.

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Іванна у шлюбі всього лише півроку, а вже роздає поради для щасливих стосунків

"Не бийте в слабкі місця. Суть конфлікту у вирішенні проблеми, а не в приниженні коханої людини. Такі маніпуляції - це низько. Подумайте, наскільки жахливий той вчинок, який вас розлютив, і чи дійсно варто бити посуд, якщо коханий не помітив нову зачіску. Більшість наших проблем не варті виїденого яйця", - наголошує телеведуча.

Як відомо, чоловік телеведучої живе і працює у Швейцарії

"Не накопичуйте негатив. Якщо є що сказати - завжди говоріть. Але не збирайте вагон образ, які в один момент скинете на партнера. Постійний діалог - вирішення будь-якого конфлікту", - зазначає Іванна.

"Ставте себе на місце коханої людини. Чим вона викликала вашу немилість? Вона щось забула, проспала, відволіклась чи не оцінила. Так, ми ж всі люди. Це нормально" - зауважує Онуфрійчук.

Якось в Instagram Іванна зауважила, що на публіку виносить лише щасливі і радісні моменти свого життя

"Згадайте, як вам погано буває після скандалів, і що кожен з них - це камінь у ваші стосунки. А також, згадайте, скільки хорошого у вас було і буде, бо це вже цемент для стосунків", - підсумувала свої поради телеведуча.

усі фото з Instagram

Нагадаємо, Іванна Онуфрійчук вийшла заміж в лютому цього року на Мальдівах. У березні подружжя поїхало кататися на лижах до Швейцарії. А потім у травні закохані провели медовий місяць на Сейшелах.