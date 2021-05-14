Онуфрійчук на Сейшелах показалася в купальнику на тлі відтінків смарагду

14 травня 2021, 11:58

Травень у телеведучої Іванни Онуфрійчук вийшов насиченим у плані мандрів: після рідного села, що на Вінничині, кралечка гайнула на Сейшели. Там вони з чоловіком Алмазом проводять свій "хані мун", тобто медовий місяць.

Фото та відео з райського острова Іванна ділиться в мережі.

 
Онуфрійчук насолоджується відпочинком на Сейшелах
 
Love is...
 
Іванна вийшла за Алмаза у лютому

Нагадаємо, чоловік Онуфрійчук двічі робив їй пропозицію руки та серця.

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