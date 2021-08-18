З річницею, кохана: Еллерт привітав Мішину роликом про їхнє минуле разом
Середа, 18 серпня 2021, 14:30
Шоумен та сценарист Студії "Квартал 95" Олександр Еллерт заінтригував мережу роликом, у якому зібрав милі та кумедні моменти з їхнього з актрисою Ксенієї Мішиною минулого разом.
Цим відео та словами "з річницею, кохана" Сашко привітав Ксюшу з першим роком їхніх стосунків, які начебто вже закінчилися.
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У коментарях підписники дивуються та просять пояснень, але Еллерт нічого не коментує.
Тим часом, Мішина у сторіс показала букет височезних троянд, які їй передав невідомий.
"Хтось, хто знає, якого я зросту", - сказала актриса та показала, що троянди майже такі ж заввишки, як вона.
Нагадаємо, місяць тому Ксенія Мішина раптом заявила, що вони з Олександром Еллертом більше не пара. Відтоді жоден із них нічого не пояснив.
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