"Ми більше не пара": Мішина приголомшила заявою про кінець стосунків

П'ятниця, 16 липня 2021, 20:13

Актриса і зірка телешоу "Холостячка" Ксенія Мішина написала дивний пост, у якому, не називаючи імен, заявила, що вони більше не пара. 

"Сталося це раптово і назавжди. Розуміння того, що людина більше не повинна мати жодного стосунку до мого життя. Ми більше не пара, це моє остаточне рішення", - йдеться в Instagram акторки.

"Якби я писала книгу про цей рік свого життя, на неї б зняли драму", - зауважила Ксенія. 

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Мішина закрила коментарі до посту і більше нічого не коментувала. 

Олександр Еллерт, про якого вочевидь йдеться у пості, зараз відпочиває на морі з батьками. Судячи зі сторі в Instagram, він доволі весело проводить час. Про розрив стосунків шоумен поки нічого не писав. 

 
Еллерт з мамою

Пізніше Еллерт все ж таки відреагував на заяву Мішиної постом в Instagram. Він запостив значення слова "драма". 

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Нагадаємо, роман Мішиної та Еллерт почався на телешоу "Холостячка". Саме Олександра Ксенія вибрала серед усіх претендентів на її серце. 

Буквально два тижні тому Мішина ділилася з підписниками головними принципами, яких вони з Сашком дотримуються у стосунках. 


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