Соліст "АГОНЬ" Савлєпов побрався з російською актрисою Горбачовою

Соліст гурту "АГОНЬ" Антон Савлєпов одружився з російською актрисою Іриною Горбачовою.

Це сталося ще в липні, але лише зараз Ірина повідомила в інтерв’ю "А поговорить?".

Судячи з фото та відео в Instagram, весілля закохані відзначили у Каппадокії. Радісну подію з ними розділили лише кілька друзів.

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Горбачова зауважила, що вони вирішили не робити велике весілля з родичами, аби це була свято лише для них самих.

"Ми кайфонули разом і тепер це згадуємо", - сказала про той день Ірина.

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Заручини Антона з Ірою відбулися по телефону.

"Я, насправді, дуже нерозумно все це зробив. Я по телефону сказав в стилі: "Ну слухай, давай тоді, напевно, коли повернемося до Києва, можемо одружитися?". Іра така: "Це що, ти мені зараз освідчуєшся?" І я такий: "Це що, я зараз освідчуюся?", - розповів Савлєпов.

33-річні Савлєпов і Горбачова одружилися після року стосунків

За словами Горбачової, почуття між ними виникли на зйомках двох кліпів гурту "Агонь" і були настільки сильними, що навіть Антон, який тоді ще був у стосунках, не зміг з ними боротися.