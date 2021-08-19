Дочка Ющенка вся в бджолах повторила за Джолі. ВІДЕО

Старша дочка експрезидента Віткора Ющенка Віталіна приєдналася до ініціативи з порятунку бджіл на планеті.

Для проєкту, який вона назвала "БджоЛі", Віталіна знялася з бджолами на обличчі і тілі, як це ще у травні зробила голлівудська актриса Анджеліна Джолі.

Перед зйомками Ющенко розказала про акцію та показала відео Джолі своєму батькові та отримала його благословення.

"Я виросла у сім‘ї, де шанують природу та українські традиції. Напевно, кожна людина в Україні знає, як мій батько плекає і цінує бджіл. Дуже рада, що він підтримав моє прагнення, тому що ситуація дійсно критична", - зазначила Ющенко.

Віталіна перейнялася проблемою зникнення бджіл

"Ви спитаєте, чи було мені страшно? Ні, бо я змалечку оповита любов‘ю цих комашок, і зараз вони потребують наших об'єднаних зусиль і допомоги", - запевнила Віталіна.

Вона вирішила не змінювати концепцію ролика за участю Джолі, щоб не зміщувати акценти на другорядні речі.

"На наш погляд, відеоролик ідеально привертає увагу до дійсно катастрофічної ситуації що скалалася, коли поля обробляють шкідливими хімікатами, завдаючи непоправної шкоди для всієї популяції бджіл, і це лише вершина айсбергу", - наголосила Віталіна.

Важко повірити, що Ющенко не боялася зніматися з бджолами на обличчі

Зйомки відбувались в Інституті бджільництва ім. П. І. Прокоповича у Києві і тривали приблизно 40 хвилин.

Як зізналася Віталіна, без укусів комах не обійшлось, але вони були поодинокі і не потребували втручання лікарів.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:





На цьому гуманітарна ініціатива Віталіни не закінчується. Вже зараз ведеться робота команди зі співпраці з міжнародними організаціями, в першу чергу ЮНЕСКО і з Анджеліною Джолі, щоб примножити сили та привернути ще більше уваги людей та світової спільноти.