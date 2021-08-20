Квітуча Осадча показалася після пологів та похвалилася вдвічі важчим за сина букетом від Горбунова

Телеведуча Катерина Осадча, яка 19-го серпня народила третього сина, подякувала всім за привітання у своєму Instagram. Судячи зі свіженького та бадьорого вигляду багатодітної мамусі, почувається вона після пологів добре.

Катерина народила сина добу тому фото з instagram осадчої

Зі слів Каті, вже скоро вони з малюком зможуть поїхати додому. Ім'я для хлопчика вони з Юрієм поки не вибрали.

"У нас все ще є кілька варіантів. І я це не жартую. Це буде точно не на букву "І", бо імена на "І" в моїй голові закінчилися... Справа у тому, що третьою я чекала на дівчинку. Ну, все ж таки, хотілося. А через те, що у нас третій хлопець, з новим чоловічим ім’ям мені трохи важче, ніж два попередні рази. Насправді стільки багато гарних чоловічих імен, що у мене п’ять варіантів", - розповіла породілля "Сніданку 1+1".

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Як відомо, старші братики новонародженого звуться Ілля та Іван.

Осадча мало не одразу після пологів "рветься в бій"

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