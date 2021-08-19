37-річна телеведуча Катерина Осадча стала мамою втретє.

Вона народила ще одного сина від свого чоловіка і колеги Юрія Горбунова.

Радісною новиною Катя та Юра поділилися в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

Яке відомо, подружжя має спільного 4-річного сина Івана.

Також Осадча виховує 18-річного сина Іллю від свого першого чоловіка Олега Поліщука.

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