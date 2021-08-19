Катерина Осадча стала мамою втретє
Четвер, 19 серпня 2021, 13:37
37-річна телеведуча Катерина Осадча стала мамою втретє.
Вона народила ще одного сина від свого чоловіка і колеги Юрія Горбунова.
Радісною новиною Катя та Юра поділилися в Instagram.
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Яке відомо, подружжя має спільного 4-річного сина Івана.
Також Осадча виховує 18-річного сина Іллю від свого першого чоловіка Олега Поліщука.
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