Катерина Осадча стала мамою втретє

19 серпня 2021, 13:37

37-річна телеведуча Катерина Осадча стала мамою втретє. 

Вона народила ще одного сина від свого чоловіка і колеги Юрія Горбунова. 

Радісною новиною Катя та Юра поділилися в Instagram.

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

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Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

Яке відомо, подружжя має спільного 4-річного сина Івана.

Також Осадча виховує 18-річного сина Іллю від свого першого чоловіка Олега Поліщука.

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