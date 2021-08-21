"Банда зібралася": Осадча з синочком приїхали додому з пологового

Телеведучу Катерину Осадчу, яка два дні тому народила третього сина, вже виписали з пологового.

Щасливий татусь Юрій Горбунов привіз кохану з малюком додому, де приготував їм красиву зустріч із кульками та надписом "boy".

"Ми вдома. Юра, ти вигадник. Дякую тобі, що не втомлюєшся робити сюрпризи", - написала Катерина в Instagram та виклала фото.

"Банда зібралася", - написав Горбунов

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Нагадаємо, після народження третього сина Осадча зізналася, що сподівалася на дочку.