"Банда зібралася": Осадча з синочком приїхали додому з пологового
21 серпня 2021, 17:58
Телеведучу Катерину Осадчу, яка два дні тому народила третього сина, вже виписали з пологового.
Щасливий татусь Юрій Горбунов привіз кохану з малюком додому, де приготував їм красиву зустріч із кульками та надписом "boy".
"Ми вдома. Юра, ти вигадник. Дякую тобі, що не втомлюєшся робити сюрпризи", - написала Катерина в Instagram та виклала фото.
Нагадаємо, після народження третього сина Осадча зізналася, що сподівалася на дочку.
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