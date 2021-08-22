Закриття ОМКФ: Тігіпко, Ткаченко і Сенцов у вишиванках та помилкова подяка Росії від Террі Гілліама

21-го серпня в Одесі відбулося закриття 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю.

Церемонія вперше пройшла у форматі open-air - на Потьомкінських сходах, а червону доріжку проклали в Грецькому парку.

Дрескод заходу був creative black tie з національними елемантами, але дотрималися його далеко на всі.

Зате президентка фестивалю Вікторія Тігіпко, міністр культури Олександр Ткаченко і режисер Олег Сенцов вигуляли свої вишиванки на хіднику.

Вікторія Тігіпко обрала чорну лляну сорочку на кшталт вишиванки

Олександр Ткаченко був яскравий та веселий фото Думская

Олег Сенцов та його дівчина Вероніка Вельч утворили патріотичний тандем

Закриття не обійшлося без казусу. Британський режисер Террі Гілліам, який став чи не головною зіркою ОМКФ цього року, переплутав Україну з Росією. Проголошуючи зі сцени подяку організаторам, він сказав: "Дякую, Росіє, дякую, Одесо!".

Террі Гілліам дещо сплутав Росію та Україну

Ведуча церемонії Яніна Соколова швидко зреагувала і виправила режисера, сказавши, що він має знати – ми не Росія. І заохотила глядачів скандувати "Слава Україні!".

До речі, київських селебріті було набагто менше, ніж на відкритті ОМКФ.

Модель і продюсерка Яна Алтухова поєднала сексуальність з елементами національного костюму

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВАЛЕРИЯ КРУК (@valeriyakruk)

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