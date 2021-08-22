Закриття ОМКФ: Тігіпко, Ткаченко і Сенцов у вишиванках та помилкова подяка Росії від Террі Гілліама
21-го серпня в Одесі відбулося закриття 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю.
Церемонія вперше пройшла у форматі open-air - на Потьомкінських сходах, а червону доріжку проклали в Грецькому парку.
Дрескод заходу був creative black tie з національними елемантами, але дотрималися його далеко на всі.
Зате президентка фестивалю Вікторія Тігіпко, міністр культури Олександр Ткаченко і режисер Олег Сенцов вигуляли свої вишиванки на хіднику.
Закриття не обійшлося без казусу. Британський режисер Террі Гілліам, який став чи не головною зіркою ОМКФ цього року, переплутав Україну з Росією. Проголошуючи зі сцени подяку організаторам, він сказав: "Дякую, Росіє, дякую, Одесо!".
Ведуча церемонії Яніна Соколова швидко зреагувала і виправила режисера, сказавши, що він має знати – ми не Росія. І заохотила глядачів скандувати "Слава Україні!".
До речі, київських селебріті було набагто менше, ніж на відкритті ОМКФ.
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