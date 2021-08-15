Чорно-білі Полякова й Сільченко, Дорн у халаті та Тігіпки у смокінгах на червоній доріжці Одеського кінофесту
14-го серпня в Одесі стартував довгоочікуваний Одеський міжнародний кінофестиваль, якого не було торік через пандемію.
Ошатно вбрані зірки та одесити, яким вдалося дістати запрошення, крокували червоним хідником, що вів в Оперу.
Співачка Оля Полякова у чорно-білій довгій сукні не полінувалася і провела 7-хвилинний стрім просто з доріжки.
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А дизайнерка Катя Сільченко теж у ч/б не могла собою намилуватися, збираючи компліменти зі всіх боків.
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Президентку ОМКФ Вікторію Тігіпко супроводжували старший син і донька у смокінгах. Виглядало ефектно.
Травесті-діва Монро знехтувала правилом не вдягати червоне на червоний хідник та розхвалила цьогорічне відкриття фестивалю, закликавши не вірити пресі у підбірці фото.
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Співак Іван Дорн вигуляв екстравагантний халат і елегантну дружину Настю Новікову.
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Ольга Сумська на доріжку вийшла не з чоловіком, а з молодшою дочкою.
Єлизавета Юрушева була без чоловіка-губернатора Олександра Скічка, але це не завадило їй повеселитися.
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