Чорно-білі Полякова й Сільченко, Дорн у халаті та Тігіпки у смокінгах на червоній доріжці Одеського кінофесту

15 серпня 2021, 10:13

14-го серпня в Одесі стартував довгоочікуваний Одеський міжнародний кінофестиваль, якого не було торік через пандемію.

Ошатно вбрані зірки та одесити, яким вдалося дістати запрошення, крокували червоним хідником, що вів в Оперу.

Співачка Оля Полякова у чорно-білій довгій сукні не полінувалася і провела 7-хвилинний стрім просто з доріжки.

 
Оля стала ледь не головною зіркою червоної доріжки
фото думской
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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

А дизайнерка Катя Сільченко теж у ч/б не могла собою намилуватися, збираючи компліменти зі всіх боків.

 
Катя Сільченко, схоже, почувалася наче вона на доріжці Оскару, а не ОМКФ
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Президентку ОМКФ Вікторію Тігіпко супроводжували старший син і донька у смокінгах. Виглядало ефектно.

 
На попередньому ОМКФ Вікторія була з обома синами 
фото думской
 

Травесті-діва Монро знехтувала правилом не вдягати червоне на червоний хідник та розхвалила цьогорічне відкриття фестивалю, закликавши не вірити пресі у підбірці фото.

 
Монро явно скучила за світськими подіями
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Публикация от Неугомонная Монро (@monritta)

Співак Іван Дорн вигуляв екстравагантний халат і елегантну дружину Настю Новікову.

 
Дорн з дружиною нещодавно були на Каннському кінофесті, а тепер і на Одеський заїхали
фото з instagram 
 
Заради жартівливого фото Ваня вдав пару з одеським скульптором Денисом Грищуком, а Настя пообіймалася зі співачкою Layah
фото з instagram
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Публикация от nastya_novikova (@nastya_novikova)

Ольга Сумська на доріжку вийшла не з чоловіком, а з молодшою дочкою.

 
Сумська привчає дочку Аню, яка навчається на актрису, до кінофестивалів і камер

Єлизавета Юрушева була без чоловіка-губернатора Олександра Скічка, але це не завадило їй повеселитися.

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Прима-балерина Катерина Кухар
 
Катерина Кухар і її чоловік, прем'єр Національної опери Олександр Стоянов
 
Олексій Дівєєв-Церковний солідніший із кожним новим фестивалем
 
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