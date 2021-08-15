Чорно-білі Полякова й Сільченко, Дорн у халаті та Тігіпки у смокінгах на червоній доріжці Одеського кінофесту

14-го серпня в Одесі стартував довгоочікуваний Одеський міжнародний кінофестиваль, якого не було торік через пандемію.

Ошатно вбрані зірки та одесити, яким вдалося дістати запрошення, крокували червоним хідником, що вів в Оперу.

Співачка Оля Полякова у чорно-білій довгій сукні не полінувалася і провела 7-хвилинний стрім просто з доріжки.

Оля стала ледь не головною зіркою червоної доріжки фото думской

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А дизайнерка Катя Сільченко теж у ч/б не могла собою намилуватися, збираючи компліменти зі всіх боків.

Катя Сільченко, схоже, почувалася наче вона на доріжці Оскару, а не ОМКФ

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Президентку ОМКФ Вікторію Тігіпко супроводжували старший син і донька у смокінгах. Виглядало ефектно.

На попередньому ОМКФ Вікторія була з обома синами фото думской

Травесті-діва Монро знехтувала правилом не вдягати червоне на червоний хідник та розхвалила цьогорічне відкриття фестивалю, закликавши не вірити пресі у підбірці фото.

Монро явно скучила за світськими подіями

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Співак Іван Дорн вигуляв екстравагантний халат і елегантну дружину Настю Новікову.

Дорн з дружиною нещодавно були на Каннському кінофесті , а тепер і на Одеський заїхали фото з instagram

Заради жартівливого фото Ваня вдав пару з одеським скульптором Денисом Грищуком , а Настя пообіймалася зі співачкою Layah фото з instagram

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Ольга Сумська на доріжку вийшла не з чоловіком, а з молодшою дочкою.

Сумська привчає дочку Аню, яка навчається на актрису, до кінофестивалів і камер

Єлизавета Юрушева була без чоловіка-губернатора Олександра Скічка, але це не завадило їй повеселитися.

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Прима-балерина Катерина Кухар

Катерина Кухар і її чоловік, прем'єр Національної опери Олександр Стоянов

Олексій Дівєєв-Церковний солідніший із кожним новим фестивалем

Журналістка Яніна Соколова і сукню вигуляла, і ухвалити закон про легалізацію медичного канабісу закликала

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