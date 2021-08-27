Порошенко розказав, як "легко" схуд, та які професії обрали діти

Експрезидент Петро Порошенко розказав, завдяки чому йому вдалося схуднути.

Про це його запитали у програмі "Дійові особи" на 5 каналі.

"Дуже легко. Головне не нерувавати, менше їсти і займатися спортом", - заявив Петро Олексійович.

За чутками, Порошенко схуднув після лікування в одній із іспанських клінік

Крім того, Порошенко відповів на запитання, чи впливає на вибір своїх дітей.

"Мене так виховали мої батьки, бо коли я прийняв рішення поступати на факультет міжнародних відносин… Тоді всі вважали, що для мешканця маленького провінційного містечка це неможливо… Мій батько сказав: Це твоє рішення і твоя відповідальність. Я дітей вчу так само", - запевнив експрезидент.

Лише старший син Порошенків, Олексій, пішов стопами батька і закінчив Інститут міжнародних відносин

"Можливо, я би їм радив інші професії. Або займатися економікою, як батько, або медициною – як мати. Але… Дуже приємно, що Євгенія зараз займається комп’ютерним дизайном, інші діти займаються біотехнологіями… Усе дуже сучасно", - зауважив Порошенко без подробиць.

Нагадаємо, доньки Порошенка Євгенія і Олександра закінчили британський коледж і вступили до університетів в Лондоні. Молодший син Михайло теж навчається у Британії.