Освітній форум від STUDY.UA: навчання в Україні за освітніми програмами шкіл CША, Великої Британії та Канади

ФОТО:STUDY.UA

5 вересня у Premier Palace Kyiv відбудеться Освітній форум від компанії. На ньому будуть представлені програми від шкіл Великої Британії, Канади та США.

На початку нового навчального року багато батьків замислюється над перспективи своїх дітей та переймається якістю їхньої освіти. Ви також бажаєте спланувати успішне й щасливе майбутнє вашої дитини? Тоді завітайте на Освітній форум від компанії STUDY.UA та ознайомтеся з кращими варіантами англомовних навчальних програм, які є в Україні.

ФОТО:STUDY.UA

Для кого організовано Освітній форум?

Для батьків школярів 5-6 класів , які прагнуть надати дитині максимум можливостей для отримання якісної шкільної освіти та занурити дитину в англомовне середовище, не виїжджаючи з України.

Для батьків 7-8 класів , які прагнуть, щоб в майбутньому дитина продовжила навчання за кордоном, та хочуть розуміти як правильно підготувати її до навчання.

Для усіх батьків , які хочуть, щоб дитина навчалась в оточенні успішних дітей, володіла англійською на рівні носія мови та отримала атестат українського та міжнародного зразка.

Тільки 1 день, 5 вересня, щоб спланувати успішне майбутнє для вашої дитини.

Сплануйте успішне майбутнє для вашої дитини вже сьогодні. Реєструйтеся, щоб отримати безкоштовне запрошення на Освітній форум!

За 20 років досвіду компанія STUDY.UA розробила безліч навчальних програм і продовжує вивчати останні тенденції, щоб запровадити їх в Україні. На заході ви першими познайомитесь із новими міжнародними програмами, а також отримаєте детальну консультацію освітніх експертів із багаторічним досвідом роботи.

ФОТО:STUDY.UA

Що ви дізнаєтесь на Освітньому форумі?

Як отримати міжнародні атестати , ідентичні тим, які видають учням середніх шкіл США, Англії та Канади.

Тонкощі програм і вимоги до вступу в університети та школи Великої Британії, США, Канади чи Європи.

Основні етапи підготовки та адаптації дитини до навчання за міжнародною програмою.

Допомога освітніх експертів у виборі майбутньої спеціальності.

Знижки до $500 на освітні програми у новому навчальному році.

І це ще не всі пропозиції, які будуть доступні на Освітньому форумі 5 вересня! Завітайте на подію в Premier Palace Kyiv, щоб особисто переконатися у різноманітних і актуальних напрямах освіти, які розробили спеціалісти STUDY.UA. Інвестуйте у найцінніше ─ час і гідну освіту вашої дитини. Це шлях до життєвого успіху та блискучої кар'єри.

Реєструйтеся, щоб отримати безкоштовне запрошення на Освітній форум!