Фанатка татуся: Іглесіас показав, як 1,5-річна донька реагує на його пісню. Мімімі-ВІДЕО
Субота, 18 вересня 2021, 10:15
Співак Енріке Іглесіас після семирічної перерви порадував шанувальників новим (імовірно, його останнім) альбомом "Final", випустивши поки що лише першу його частину з одинадцятьма піснями.
Однією з тих, кому вони однозначно сподобалися, стала його півторарічна донечка Маша.
Відео, як мала витанцьовує, а на питання, хто це, упевнено відповідає: "Тато!", артист поділився в Instagram.
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Як відомо, старшим діткам Енріке та Анни Курнікової, двійнятам Ніколасу й Люсі в грудні виповниться чотири.
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