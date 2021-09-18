Фанатка татуся: Іглесіас показав, як 1,5-річна донька реагує на його пісню. Мімімі-ВІДЕО

Співак Енріке Іглесіас після семирічної перерви порадував шанувальників новим (імовірно, його останнім) альбомом "Final", випустивши поки що лише першу його частину з одинадцятьма піснями.

Однією з тих, кому вони однозначно сподобалися, стала його півторарічна донечка Маша.

"Хто це співає?"

"Це ж татко!"

Відео, як мала витанцьовує, а на питання, хто це, упевнено відповідає: "Тато!", артист поділився в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

Як відомо, старшим діткам Енріке та Анни Курнікової, двійнятам Ніколасу й Люсі в грудні виповниться чотири.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Іглесіас зворушливо розповів про своїх діток: Коли бачу їх, я щасливий

Усміхнена доня, набурмосений синок: Іглесіас показав смішне ФОТО з 3-річними двійнятами