Такі дорослі! Двійнятам Іглесіаса та Курнікової виповнилося 3 рочки. ФОТО
Четвер, 17 грудня 2020, 11:04
Три роки тому співак Енріке Іглесіас і тенісистка Анна Курнікова вперше стали батьками. Власне, вперше та вдруге, адже в них народилися син Ніколас і донечка Люсі.
Свіжими фото чарівних іменинників зіркова мама поділилася в Instagram.
Як відомо, в січні 2020-го в подружжя народилася ще одна доця, яку вони назвали Машею.
Фото з Instagram Курнікової та Facebook Іглесіаса
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