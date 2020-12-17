Такі дорослі! Двійнятам Іглесіаса та Курнікової виповнилося 3 рочки. ФОТО

Три роки тому співак Енріке Іглесіас і тенісистка Анна Курнікова вперше стали батьками. Власне, вперше та вдруге, адже в них народилися син Ніколас і донечка Люсі.

Свіжими фото чарівних іменинників зіркова мама поділилася в Instagram.

Ніколасу та його сестрі вже три рочки

Як на вашу думку, Люсі більше мамина чи татова?

Як відомо, в січні 2020-го в подружжя народилася ще одна доця, яку вони назвали Машею.

Фото з Instagram Курнікової та Facebook Іглесіаса

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