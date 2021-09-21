Тачки, паркур та руфінг: insta-життя сина голови бюджетного комітету ВР Арістова

Старший син голови комітету з питань бюджету ВР Юрія Арістова, Артем Арістов привернув увагу ЗМІ своїм яскравим та місцями скандальним життям в Instagram.

Місяць тому 21-річний хлопець потрапив у пресу через свої фото з Москви, які пізніше пояснював простим візитом до родичів та шкільного друга.

І ось знову Артем викликав багато запитань до його батька-депутата, показавши у мережі свою нову тачку, яку він нібито придбав за власні гроші.

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Про новий Мерседес Арістова-молодшого написав у Facebook блогер Денис Казанський.

Подписался на Инстаграм Артема Аристова - сына главы бюджетного комитета ВР Юрия Аристова. Радуюсь за человека. У него... Posted by Денис Казанский on Monday, September 20, 2021

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Артем - син Юрія Арістова від попереднього шлюбу, і його нема в декларації батька. У хлопця 467 тисяч підписників і активне інста-життя. Але не зовсім зрозуміло, чим він займається, окрім розваг та соцмереж.

Від шлюбу з телеведучою Мариною Арістовою у Юрія син і дочка. Також в Марини є донька від попереднього шлюбу. Цього літа Арістов зі всіма дітьми і дружиною були у Парижі

До того ж, він має два есктремальних хобі - паркур та руфінг. Більша частина його контента - це відео трюків, фото з небезпечних дахів Києва та світлини себе коханого, підписані "філософськими" розмірковуваннями у дусі забороненої в Україні соцмережі ВКонтакте.

Артем, схоже, підкорив ледь не усі хмарочоси столиці

Цікаво, як батько ставиться до небезпечних захоплень сина

Де працює Артем - невідомо

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Artem Aristov (@tommyaristov)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Artem Aristov (@tommyaristov)

До речі, в лютому цього року Артема Арістова підловили на перевищенні швидкості в Києві.