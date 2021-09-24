Перша леді у ролі вчительки знялася зі школярами для глянцю. ВІДЕО

Перша леді Олена Зеленська не лише прикрасила обкладинку ювілейного номера журналу Elle, а й знялася для нього разом зі школярами у ролі вчительки.

Дружина президента позувала у класі на тлі дошки, спілкувалася та сміялася з дітьми і гуляла з ними у дворі.

Все це можна побачити на відео бекстейджу, яке оприлюднив Elle.ua.

Перша леді уявила себе шкільною вчителькою?

В інтерв’ю виданню Зеленська не розповіла майже нічого нового. Щоправда, сказала, де вони з президентом відзначили річницю шлюбу.

"Добре усвідомлюю, що доля надала мені унікальний шанс спілкуватися з людьми та докладати зусиль для розв’язання питань, який просто не маю права програти. Це зворушливо та цікаво, і це водночас надає мені можливості вдосконалюватись і зростати", - зазначила перша леді, відповідаючи на запитання про статус першої леді та незручності, із ним пов’язані.

Ролик знімали у Київському політехнічному інституті

"Мій графік сьогодні — дім, робота, офіційні заходи. А щодо особистих сюрпризів — вони хоч і рідко, але все ж таки трапляються. Ми не настільки закриті, як це можна собі уявити. Принаймні річницю весілля нам вдалося відсвяткувати у ресторані", - зазначила Зеленська.

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