Усміхнена та розкута: Зеленська прикрасила ювілейну обкладинку глянцю

Четвер, 2 вересня 2021, 10:53

Перша леді Олена Зеленська стала обличчям ювілейної обкладинки журналу Elle Україна, який цього року святкує своє 20-річчя.

У трикотажній кофтинці та спідниці в гусячу лапку дружина президента розкуто посміхається у камеру.

Фото першої леді оприлюднили в Facebook Elle.

 
Здається, такою ми першу леді ще не бачили у глянці 
 
фото elle.ua

Зеленська уже з'являлася на сторінках Elle. Торік вона розповідала виданню про любов до кросівок та роботу над прийняттям себе


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів