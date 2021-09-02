Усміхнена та розкута: Зеленська прикрасила ювілейну обкладинку глянцю

2 вересня 2021, 10:53

Перша леді Олена Зеленська стала обличчям ювілейної обкладинки журналу Elle Україна, який цього року святкує своє 20-річчя.

У трикотажній кофтинці та спідниці в гусячу лапку дружина президента розкуто посміхається у камеру.

Фото першої леді оприлюднили в Facebook Elle.

 
Здається, такою ми першу леді ще не бачили у глянці

 
фото elle.ua

Зеленська уже з'являлася на сторінках Elle. Торік вона розповідала виданню про любов до кросівок та роботу над прийняттям себе.


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