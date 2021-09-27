Зеленська в зеленому: перша леді змінила аватарку на Facebook

Дружина президента Олена Зеленська вперше змінила аватарку на своїй сторінці у Facebook.

Тепер на фото профіля перша леді у зеленому вбранні та з елегантно зачесаним розпущеним волоссям.

На фото Олена позує у костюмі від українського бренду A.M.G.

За годину фото набрало майже 5 тисяч лайків

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На першій аватарці у Facebook Зеленська у молочному вбранні та із зібраним волоссям.

Це перше фото профіля Зеленської у соцмережі

Нагадаємо, перша леді завела офіційну сторінку у Facebook у січні 2020-го року, але її акаунт одразу ж заблокували через підозрілу активність.