Зеленська в зеленому: перша леді змінила аватарку на Facebook
27 вересня 2021, 14:44
Дружина президента Олена Зеленська вперше змінила аватарку на своїй сторінці у Facebook.
Тепер на фото профіля перша леді у зеленому вбранні та з елегантно зачесаним розпущеним волоссям.
На фото Олена позує у костюмі від українського бренду A.M.G.
На першій аватарці у Facebook Зеленська у молочному вбранні та із зібраним волоссям.
Нагадаємо, перша леді завела офіційну сторінку у Facebook у січні 2020-го року, але її акаунт одразу ж заблокували через підозрілу активність.
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