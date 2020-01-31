Зеленська прийшла у Facebook та пожалілася на "турбулентність"

Дружина президента Володимира Зеленського Олена, яка досі писала про своє життя-буття першої леді у Instagram, вирішила робити це у Facebook.

Вона завела офіційну сторінку, яку, щоправда, одразу ж спіткали халепи. Про них Олена теж повідала в Instagram.

"Моя новостворена сторінка у Facebook вже 2 дні в зоні турбулентності. А вчора через зафіксовану "підвищену підозрілу активність" акаунт узагалі був заблокований", - пожалілася вона.

Сторінку першої леді в Facebook уже розблоковано, але під кожним із її дописів - купа негативних і навіть хейтерських коментарів

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Як пояснила Зеленська, у Facebook вона матиме "більше простору для тексту та роздумів".

"Instagram хочу розвантажити від лонгрідів і залишити тут найцінніше – емоції", - додала вона.

Нагадаємо, перша леді називає себе людиною непублічною, якій комфортніше у тіні. Не мають наміру вони з чоловіком і зайвий раз світити в мережі своїх дітей, 15-річну Олександру та 7-річного Кирила. На думку Олени, принаймні в молодшого ще є шанс на "нормальне" дитинство, без надмірної уваги людей.

Фото з Instagram Зеленської