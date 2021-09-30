"Не надто пошарпана": 53-річна Джилліан Андерсон без мейкапу показалася в ліжку

Американська акторка Джилліан Андерсон показала шанувальникам, який вигляд вона має, коли щойно прокинулася. 53-річна зірка "Секретних матеріалів", "Краху" та "Статевого виховання" зробила "постільне" селфі для свого Instagram.

"Прокинулася в Парижі перед показом Chloe. Не надто пошарпана", - підписала фото Джилліан, зібравши купу компліментів у коментарях.

Доброго ранку, Джилліан! фото з instagram андерсон

Нагадаємо, кілька років тому Андерсон чесно розказала про те, як непросто пережила пременопаузу, оскільки вважає, що такі теми не мають табуюватися в суспільстві.