Серіал, показаний підсанкційним росканалом: за що Зеленський нагородив актрису Петрожицьку

10-го вересня президент Володимир Зеленський нагородив актрису Дар’ю Петрожицьку званням Заслуженої артистки України.

І все б нічого, але свою нагороду Даша отримала переважно за роль у серіалі "Папік", який зняла студія "Квартал 95" і показував російський телеканал "СТС", що знаходиться під українськими економічними санкціями.

Такий висновок зробили "Українські новини" на основі копії нагородного листа, наданого їм на інформаційний запит до ОП.

фото документу з сайту "українські новини"

Як відомо, широку популярність Петрожицька отримала саме завдяки ролі Лізи в телесеріалі "Папік", який транслював російський федеральний телеканал "СТС", що входить до складу холдингу "СТС Медіа".

До речі, Станіслав Боклан, який грає роль самого Папіка, того ж дня отримав від Зеленського орден "За заслуги ІІІ ступеня" фото з instagram

Тут варто нагадати, що 14 травня 2020 року Зеленський своїм указом ввів економічні санкції до деяких юридичних осіб, серед яких було ТОВ "СТС Медіа", до якого і належить кангал "СТС".