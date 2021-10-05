Серіал, показаний підсанкційним росканалом: за що Зеленський нагородив актрису Петрожицьку

5 жовтня 2021, 10:45

10-го вересня президент Володимир Зеленський нагородив актрису Дар’ю Петрожицьку званням Заслуженої артистки України.

І все б нічого, але свою нагороду Даша отримала переважно за роль у серіалі "Папік", який зняла студія "Квартал 95" і показував російський телеканал "СТС", що знаходиться під українськими економічними санкціями.

Такий висновок зробили "Українські новини" на основі копії нагородного листа, наданого їм на інформаційний запит до ОП.

 
фото документу з сайту "українські новини"

 

Як відомо, широку популярність Петрожицька отримала саме завдяки ролі Лізи в телесеріалі "Папік", який транслював російський федеральний телеканал "СТС", що входить до складу холдингу "СТС Медіа".

 
До речі, Станіслав Боклан, який грає роль самого Папіка, того ж дня отримав від Зеленського орден "За заслуги ІІІ ступеня"
фото з instagram

Тут варто нагадати, що 14 травня 2020 року Зеленський своїм указом ввів економічні санкції до деяких юридичних осіб, серед яких було ТОВ "СТС Медіа", до якого і належить канал "СТС".

 
Також Петрожицька відома своєю участю в "Голосі країни" і "Танцях з зірками"


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