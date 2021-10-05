Серіал, показаний підсанкційним росканалом: за що Зеленський нагородив актрису Петрожицьку
10-го вересня президент Володимир Зеленський нагородив актрису Дар’ю Петрожицьку званням Заслуженої артистки України.
І все б нічого, але свою нагороду Даша отримала переважно за роль у серіалі "Папік", який зняла студія "Квартал 95" і показував російський телеканал "СТС", що знаходиться під українськими економічними санкціями.
Такий висновок зробили "Українські новини" на основі копії нагородного листа, наданого їм на інформаційний запит до ОП.
Як відомо, широку популярність Петрожицька отримала саме завдяки ролі Лізи в телесеріалі "Папік", який транслював російський федеральний телеканал "СТС", що входить до складу холдингу "СТС Медіа".
Тут варто нагадати, що 14 травня 2020 року Зеленський своїм указом ввів економічні санкції до деяких юридичних осіб, серед яких було ТОВ "СТС Медіа", до якого і належить канал "СТС".