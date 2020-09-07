"Танці" vs коронавірус: хворі на COVID-19 Фреймут і Петрожицька станцювали джайв на кухні та на парковці

Коронавірус - не завада для запальних танців. Принаймні, якщо симптоми і самопочуття дозволяють.

Це на власному прикладі вже вдруге довела телеведуча Оля Фреймут, яка хворою в ефірі "Танців з зірками" виконала енергійний джайв просто на своїй кухні.

А актриса Дар’я Петрожицька, яка через ковід пропустила перший ефір шоу, станцювала той самий джайв на парковці.

У результаті судді дали 33 бали Олі і 31 – Даші.

Фреймут повідомила, що 7-го вересня мають бути результати тестів на коронавірус

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Перший ефір Даша з Ігорем пропустили, але в другому вирішили надолужити

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До речі, за результатами голосування, шоу залишила пара шоумена Дмитра Танковича та дуже вагітної Ілони Гвоздьової, яку критикували за участь у "Танцях" на 8-му місяці вагітності.