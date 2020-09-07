"Танці" vs коронавірус: хворі на COVID-19 Фреймут і Петрожицька станцювали джайв на кухні та на парковці
Коронавірус - не завада для запальних танців. Принаймні, якщо симптоми і самопочуття дозволяють.
Це на власному прикладі вже вдруге довела телеведуча Оля Фреймут, яка хворою в ефірі "Танців з зірками" виконала енергійний джайв просто на своїй кухні.
А актриса Дар’я Петрожицька, яка через ковід пропустила перший ефір шоу, станцювала той самий джайв на парковці.
У результаті судді дали 33 бали Олі і 31 – Даші.
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До речі, за результатами голосування, шоу залишила пара шоумена Дмитра Танковича та дуже вагітної Ілони Гвоздьової, яку критикували за участь у "Танцях" на 8-му місяці вагітності.
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Спасибо @tanci1plus1 за замечательную профессиональную команду, людей,которые верили в нашу пару и работали с нами🙏 Спасибо @tankovichd , благодаря тебе наши репетиции и танцы были всегда наполнены смехом,позитивом, счастьем,ты словно 😎. Прости,что так вышло,что я не смогла вывести тебя в следующий эфир. Это было ярко,коротко,но так волшебно🕺🏻💃🏽🙏 Спасибо моей семье за поддержку,веру,любовь, люблю тебя @khomiachukivan и 💃🏽😍 Спасибо всем нашим поклонникам и друзьям,которые переживали и поддерживали нашу пару,верили в нас и говорили тёплые слова. Так приятно быть для многих женщин и девушек мотиватором и примером. Дай Бог каждой из вас,также проживать свою 🤰🏻и запомнить это только в самых ярких красках. 🙏 Спасибо хейтерам,которые нещадно и злостно критиковали меня,писали гневные посты и очень грубо высказывали свою точку зрения. Теперь я точно знаю,почему мы не можем жить как в Европе☝️🙈, потому что наш, к сожалению, совдеповский менталитет, узкое мировоззрение и программирований пессимизм и зависть еще долго будет искореняться и меняться с поколениями. Помните,жизнь-БУМЕРАНГ,а пока желаю вам здоровья☝️ Живу,дышу,танцую и жду тебя мой замечательный малыш🙏🤰🏻 #илонагвоздева #танціззірками #танцы #гвоздевабеременность #хейтеры #мысливслух