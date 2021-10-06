Фізіотерапевтка, спортсменка, співачка, актриса і фотографка: ще п’ять учасниць "Міс Україна Всесвіт"-2021

Як заявила директорка конкурсу "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова, цього року їм вдалося зібрати найсильніший склад фіналісток.

15 красунь уже готуються до змагання, яке відбудеться 15-го жовтня, а ми продовжуємо знайомити вас із ними.

Ще 5 учасниць "Міс Україна Всесвіт"-2021 до вашої уваги.

Юлія Фесюк, Черкаси, 28 років

Юля має вищу освіту в сфері економіки, та вже понад 7 років працює моделлю.

Також дівчина розвивається у сфері конструювання і створення жіночого одягу

"Мене захоплює і мотивує діяльність знаменитостей, які крім того, що мають значні досягнення у кар'єрі, приділяють велику увагу благодійності й всесвітнім питанням безпеки жінок та дітей. До таких людей я можу віднести Опру Вінфрі, Анджеліну Джолі, Кейт Міддлтон, Наталію Водянову. Вони популяризують ідею миру у світі", - каже красуня.

Економістка Юля з модельною зовнішністю може стати наступною "Міс Україна Всесвіт"

Сніжана Григорчук, Київ, 22 роки

Конкурсантка захоплюється фотографією. Називає себе творчою натурою, хоча за спеціальність є фізіотерапевткою.

"Моє кредо "Іди туди, де страшно" та "Будь тим, ким ти є, а не тим, ким хочуть бачити тебе інші". Моя суперсила у внутрішньому світлі, красивій посмішці, наполегливості та емпатії, - каже дівчина.

"Я хочу стати "Міс Україна Всесвіт" з декількох причин. Для мене це серйозна відповідальність та мотивація для самовдосконалення. Чим більшу відповідальність ти береш на себе, тим сильнішим ти стаєш", - упевнена Сніжана.

"І найголовніше - це можливість заявити про себе, показати себе світові, і через титул "Міс Україна Всесвіт" транслювати та піднімати важливі проблеми та питання, що виникають у нашому соціумі. Адже краса і розум - це справді вибухова суміш, яка в правильних руках може творити великі справи", - наголошує вона.

"З всесвітньо відомих жінок мені завжди імпонувала молода англійська акторка і колишня супермодель Кара Делевінь", - зізналася дівчина

Наталія Спітковська, Київ, 26 років

Модель та студентка акторської школи.

Майбутня актриса Наталія

"Моя мрія зробити платформу або анонімну онлайн-підтримку дівчат та жінок в сучасному світі. Кожна друга бачить в собі багато недоліків і все менше звертає увагу на свою унікальність. Соціальні мережі диктують свої стандарти краси. Я вважаю цю тему достатньо актуальною на сьогоднішній день. Завдяки "Міс Україна Всесвіт" я можу реалізувати це і бути почутою. Адже ми - майбутнє наших дітей", - заявила Наталя.

Рольова модель дівчини - Діана, принцеса Уельська. "Мені дуже імпонує леді Ді: своєю легкістю, жіночностю, внутрішньою енергією, філософією життя. Якщо коротко і влучно, принцеса Діана говорила: "Я живу не за правилами - серцем, а не головою".

Дар’я Болтянська, Київ, 27 років

Даша працює фотографкою, обожнює природу та підтримує екологічний спосіб життя.

Закінчила музичну школу з вокалу і зараз працює над записом своєї першої сольної пісні.

Дар'я фотографує та співає

"Для мене "Міс Україна Всесвіт" - це виклик, який я кидаю самій собі. І в разі успіху це величезна можливість популяризувати свідоме споживання та долучити до цього якомога більше людей. Це моя місія у конкурсі", - пояснила дівчина.

Рольова модель дівчини - Анджеліна Джолі як зразок працьовитості та успіху, а також небайдужа до проблем навколишнього середовища

Карина Опара, Київ, 20 років

У минулому спортсменка. Шестикратна чемпіонка України з легкої атлетики. Зараз навчається у Національному університеті фізичного виховання і спорту на тренера з легкої атлетики.

Спортсменка, чемпіонка та просто красуня

Також Карина працює моделлю. У вільний час слухає музику, читає, танцює. Живе за правилом "Не спробуєш — не дізнаєшся".

Рольові моделі серед видатних жінок — Опра Вінфрі та Анджеліна Джолі

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

"Міс Україна Всесвіт"-2021: перші п’ять учасниць розказали, чому вони хочуть перемогти у конкурсі