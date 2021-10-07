Ассія Ахат уперше показала дорослих синів

56-річна співачка та скрипалька Ассія Ахат набагато частіше демонструє в мережі себе в купальнику, ніж свою родину. А двох синів артистка, здається, взагалі ніколи не показувала у пресі.

І ось вона нарешті вирішила познайомити загал із Данилом та Філіпом, про яких розказала у програмі "ЖВЛ".

Старшого сина Данила Ассія народила у 18 років.

"Пологи були дуже складними, 4 доби були перейми", - згадала Ахат.

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Старший син Ахат Данило Данілов

А після пологів вона залишилася сама з сином, бо чоловіка забрали в армію. Тож виховувати первістка дівчині допомагала бабуся.

"Важко було. Ми жили в хрущовці на п'ятому поверсі без ліфта. І мені доводилося самій купувати продукти, піднімати нагору коляску з Данилом, одягненим у велику цигейкову шубу", - згадала Ахат.

Але з першим чоловіком Ахат прожила недовго, бо зустріла бізнесмена Ігоря Баленка.

За словами Ассії, Ігор дуже любить Данила, дарує йому і його родині дуже багато уваги і турботи.

До речі, Данило фігурує у деклараціях свого вітчима - бізнесмена Ігоря Баленка

Від Баленка Ахат має сина Філіпа, якому нещодавно виповнилося 18 років. Хлопець, за словами мами, ріс завжди дуже допитливим, з дитинства любив футбол і шахи.

Ахат з молодшим сином Філіпом

У своєму юному віці Філіп вже розвиває власний стартап і допомагає батькові з його бізнесом. А на літніх канікулах навіть працював у супермаркетах і розставляв продукцію.

"Я став менше відпочивати, і мені це навіть більше подобається, я люблю багато працювати і радію, коли мої батьки мною пишаються", – зізнався сам Філіп.

Хлопцю 18 років

Головний секрет виховання синів Ахат вважає спілкування з дітьми та вміння їх слухати.

"Не думайте, що ваші діти повністю відверті з вами, навіть якщо вони слухняні. Будьте до них більш уважні і ставте запитання", – наголосила співачка.

Скріншоти з відео "ЖВЛ"