Ассія Ахат уперше показала дорослих синів
56-річна співачка та скрипалька Ассія Ахат набагато частіше демонструє в мережі себе в купальнику, ніж свою родину. А двох синів артистка, здається, взагалі ніколи не показувала у пресі.
І ось вона нарешті вирішила познайомити загал із Данилом та Філіпом, про яких розказала у програмі "ЖВЛ".
Старшого сина Данила Ассія народила у 18 років.
"Пологи були дуже складними, 4 доби були перейми", - згадала Ахат.
А після пологів вона залишилася сама з сином, бо чоловіка забрали в армію. Тож виховувати первістка дівчині допомагала бабуся.
"Важко було. Ми жили в хрущовці на п'ятому поверсі без ліфта. І мені доводилося самій купувати продукти, піднімати нагору коляску з Данилом, одягненим у велику цигейкову шубу", - згадала Ахат.
Але з першим чоловіком Ахат прожила недовго, бо зустріла бізнесмена Ігоря Баленка.
За словами Ассії, Ігор дуже любить Данила, дарує йому і його родині дуже багато уваги і турботи.
Від Баленка Ахат має сина Філіпа, якому нещодавно виповнилося 18 років. Хлопець, за словами мами, ріс завжди дуже допитливим, з дитинства любив футбол і шахи.
У своєму юному віці Філіп вже розвиває власний стартап і допомагає батькові з його бізнесом. А на літніх канікулах навіть працював у супермаркетах і розставляв продукцію.
"Я став менше відпочивати, і мені це навіть більше подобається, я люблю багато працювати і радію, коли мої батьки мною пишаються", – зізнався сам Філіп.
Головний секрет виховання синів Ахат вважає спілкування з дітьми та вміння їх слухати.
"Не думайте, що ваші діти повністю відверті з вами, навіть якщо вони слухняні. Будьте до них більш уважні і ставте запитання", – наголосила співачка.
Скріншоти з відео "ЖВЛ"
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