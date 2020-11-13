Ахат у ТаблоID-бліц розказала про секс, гроші та бажання клонувати свого песика

Скрипалька та співачка Ассія Ахат любить свої груди і живіт, вважає себе неповторною музиканткою та шкодує, що не отримала Греммі.

А ще вона хоче до Китаю, де клонують песиків.

Про найщасливіші моменти, свої страхи і досягнення артистка розказала у ТаблоID-бліц.

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Згадайте момент, у який ви були найщасливішою.

Народження дитини. Концерт у львівському Оперному театрі, краса театру зі сцени, заповнені балкони і партер встали і аплодують.

Ваш найбільший страх?

Несподівана смерть близької людини.

Можете назвати ваш найбільш ранній спогад про себе?

Мені 3 роки. Малюю на стінах в квартирі.

55-річна Ахат має двох синів

Згадайте момент, коли вам було найбільше соромно.

Сказала неправду своєму чоловіка, і цей обман тут же відкрився.

Що вас робить дуже нещасною?

Хвороба близьких.

Що вам найбільше не подобається у своїй зовнішності? І що подобається найбільше?

Занадто приваблива)). Подобається обличчя, груди, живіт, здорова печінка.

Якби ви могли повернути у своє життя щось втрачене, що б це було?

Сестра, бабуся. Повернула б усіх подруг з дитинства, з якими давно не бачуся.

Хто б зіграв вас у фільмі про ваше життя?

Дженніфер Аністон - просто люблю її.) Одрі Тоту - зможе показати мою закритість і комплекси.

Яка ваша найкраща звичка?

Ніколи не палила. Промовчати, коли варто було б послати. Пристебнутися за кермом.

Яке ваше улюблене слово?

Проникливо і драматично.

Що найгірше вам коли-небудь казали?

"Сука, відбита дура, тварюка ..... у мене пріоритет! ...." - водій маршрутки)))

Скільки грошей на місяць вам потрібно для щастя?

Для щастя потрібен без ліміт.

Ваша guilty pleasure

Влюбливість і хтивість)))

З ким був ваш найкращий поцілунок?

З чоловіком.

Кого ви найбільше зневажаєте з нині живих людей?

Чоловіків, які кривдять і критикують зовнішність жінки. Людей, що кривдять беззахисних дітей, людей похилого віку і тварин.

Ваше найбільше розчарування.

Не отримала премію "Греммі".

Якщо б ви могли повернутися у минуле, який момент би це був?

Повернутися в мільйон прекрасних моментів в житті, коли смієшся до сліз, зупинитися не можеш. Обожнюю реготати, вмираючи від сміху.

Коли ви востаннє плакали і чому?

Плакала, коли дізналася про смерть цілої родини: мама, тато і 10-ти річної дитину від короновіруса.

Як часто ви займаєтесь сексом?

Соромно зізнатися. Хотілося б частіше)).

Ассія 20 років у шлюбі з бізнесменом Ігорем Баленком

Яка незначна річ могла б покращити ваше життя?

Їсти без обмежень, і щоб за це нічого не було)))

Без якої дрібниці не уявляєте свого життя?

Без закоханості.

Що ви вважаєте вашим найбільшим досягненням?

Я офігенно граю на скрипці.

Якою ви хочете залишитись у пам’яті людей?

Залишитися в пам'яті неповторною цікавою людиною, музикантом, який залишив за життя слід у світовій історії інструментальної музики. Дуже прошу - за життя, будь ласка)!

Який урок життя ви вважаєте найважливішим?

Мій ранній шлюб в 18 років.

Де б ви хотіли бути прямо зараз?

Хочу в Китай, туди, де клонують песиків. Мне терміново потрібен ще один Понтік.))

Одного песика Ассії замало, вона хоче ще такого самого

Фото пресслужби та з Instagram