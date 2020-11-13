Ахат у ТаблоID-бліц розказала про секс, гроші та бажання клонувати свого песика

Ахат у ТаблоID-бліц розказала про секс, гроші та бажання клонувати свого песика

13 листопада 2020, 13:45

Скрипалька та співачка Ассія Ахат любить свої груди і живіт, вважає себе неповторною музиканткою та шкодує, що не отримала Греммі.

А ще вона хоче до Китаю, де клонують песиків.

Про найщасливіші моменти, свої страхи і досягнення артистка розказала у ТаблоID-бліц.


  • Згадайте момент, у який ви були найщасливішою.
  • Народження дитини. Концерт у львівському Оперному театрі, краса театру зі сцени, заповнені балкони і партер встали і аплодують.
  • Ваш найбільший страх?
  • Несподівана смерть близької людини.
  • Можете назвати ваш найбільш ранній спогад про себе?
  • Мені 3 роки. Малюю на стінах в квартирі.
 
55-річна Ахат має двох синів
  • Згадайте момент, коли вам було найбільше соромно.
  • Сказала неправду своєму чоловіка, і цей обман тут же відкрився.
  • Що вас робить дуже нещасною?
  • Хвороба близьких.
  • Що вам найбільше не подобається у своїй зовнішності? І що подобається найбільше?
  • Занадто приваблива)). Подобається обличчя, груди, живіт, здорова печінка.
 
Артистка частенько викладає фото в купальнику
  • Якби ви могли повернути у своє життя щось втрачене, що б це було?
  • Сестра, бабуся. Повернула б усіх подруг з дитинства, з якими давно не бачуся.
  • Хто б зіграв вас у фільмі про ваше життя?
  • Дженніфер Аністон - просто люблю її.) Одрі Тоту - зможе показати мою закритість і комплекси.
  • Яка ваша найкраща звичка?
  • Ніколи не палила. Промовчати, коли варто було б послати. Пристебнутися за кермом.
  • Яке ваше улюблене слово?
  • Проникливо і драматично.
 
Не так давно Ахат переспівала легендарний хіт Ірини Білик
  • Що найгірше вам коли-небудь казали?
  • "Сука, відбита дура, тварюка ..... у мене пріоритет! ...." - водій маршрутки)))
  • Скільки грошей на місяць вам потрібно для щастя?
  • Для щастя потрібен без ліміт.
  • Ваша guilty pleasure
  • Влюбливість і хтивість)))
  • З ким був ваш найкращий поцілунок?
  • З чоловіком.
 
Скрипалька уже кілька років періодично працює в Америці, але до "Греммі" ще не дотягнула
  • Кого ви найбільше зневажаєте з нині живих людей?
  • Чоловіків, які кривдять і критикують зовнішність жінки. Людей, що кривдять беззахисних дітей, людей похилого віку і тварин.
  • Ваше найбільше розчарування.
  • Не отримала премію "Греммі".
  • Якщо б ви могли повернутися у минуле, який момент би це був?
  • Повернутися в мільйон прекрасних моментів в житті, коли смієшся до сліз, зупинитися не можеш. Обожнюю реготати, вмираючи від сміху.
  • Коли ви востаннє плакали і чому?
  • Плакала, коли дізналася про смерть цілої родини: мама, тато і 10-ти річної дитину від короновіруса.
  • Як часто ви займаєтесь сексом?
  • Соромно зізнатися. Хотілося б частіше)).
 
Ассія 20 років у шлюбі з бізнесменом Ігорем Баленком
  • Яка незначна річ могла б покращити ваше життя?
  • Їсти без обмежень, і щоб за це нічого не було)))
  • Без якої дрібниці не уявляєте свого життя?
  • Без закоханості.
  • Що ви вважаєте вашим найбільшим досягненням?
  • Я офігенно граю на скрипці.
  • Якою ви хочете залишитись у пам’яті людей?
  • Залишитися в пам'яті неповторною цікавою людиною, музикантом, який залишив за життя слід у світовій історії інструментальної музики. Дуже прошу - за життя, будь ласка)!
  • Який урок життя ви вважаєте найважливішим?
  • Мій ранній шлюб в 18 років.
  • Де б ви хотіли бути прямо зараз?
  • Хочу в Китай, туди, де клонують песиків. Мне терміново потрібен ще один Понтік.))
 
Одного песика Ассії замало, вона хоче ще такого самого

Фото пресслужби та з Instagram

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів