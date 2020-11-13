Ахат у ТаблоID-бліц розказала про секс, гроші та бажання клонувати свого песика

Скрипалька та співачка Ассія Ахат любить свої груди і живіт, вважає себе неповторною музиканткою та шкодує, що не отримала Греммі.
А ще вона хоче до Китаю, де клонують песиків.
Про найщасливіші моменти, свої страхи і досягнення артистка розказала у ТаблоID-бліц.
- Згадайте момент, у який ви були найщасливішою.
- Народження дитини. Концерт у львівському Оперному театрі, краса театру зі сцени, заповнені балкони і партер встали і аплодують.
- Ваш найбільший страх?
- Несподівана смерть близької людини.
- Можете назвати ваш найбільш ранній спогад про себе?
- Мені 3 роки. Малюю на стінах в квартирі.
- Згадайте момент, коли вам було найбільше соромно.
- Сказала неправду своєму чоловіка, і цей обман тут же відкрився.
- Що вас робить дуже нещасною?
- Хвороба близьких.
- Що вам найбільше не подобається у своїй зовнішності? І що подобається найбільше?
- Занадто приваблива)). Подобається обличчя, груди, живіт, здорова печінка.
- Якби ви могли повернути у своє життя щось втрачене, що б це було?
- Сестра, бабуся. Повернула б усіх подруг з дитинства, з якими давно не бачуся.
- Хто б зіграв вас у фільмі про ваше життя?
- Дженніфер Аністон - просто люблю її.) Одрі Тоту - зможе показати мою закритість і комплекси.
- Яка ваша найкраща звичка?
- Ніколи не палила. Промовчати, коли варто було б послати. Пристебнутися за кермом.
- Яке ваше улюблене слово?
- Проникливо і драматично.
- Що найгірше вам коли-небудь казали?
- "Сука, відбита дура, тварюка ..... у мене пріоритет! ...." - водій маршрутки)))
- Скільки грошей на місяць вам потрібно для щастя?
- Для щастя потрібен без ліміт.
- Ваша guilty pleasure
- Влюбливість і хтивість)))
- З ким був ваш найкращий поцілунок?
- З чоловіком.
- Кого ви найбільше зневажаєте з нині живих людей?
- Чоловіків, які кривдять і критикують зовнішність жінки. Людей, що кривдять беззахисних дітей, людей похилого віку і тварин.
- Ваше найбільше розчарування.
- Не отримала премію "Греммі".
- Якщо б ви могли повернутися у минуле, який момент би це був?
- Повернутися в мільйон прекрасних моментів в житті, коли смієшся до сліз, зупинитися не можеш. Обожнюю реготати, вмираючи від сміху.
- Коли ви востаннє плакали і чому?
- Плакала, коли дізналася про смерть цілої родини: мама, тато і 10-ти річної дитину від короновіруса.
- Як часто ви займаєтесь сексом?
- Соромно зізнатися. Хотілося б частіше)).
- Яка незначна річ могла б покращити ваше життя?
- Їсти без обмежень, і щоб за це нічого не було)))
- Без якої дрібниці не уявляєте свого життя?
- Без закоханості.
- Що ви вважаєте вашим найбільшим досягненням?
- Я офігенно граю на скрипці.
- Якою ви хочете залишитись у пам’яті людей?
- Залишитися в пам'яті неповторною цікавою людиною, музикантом, який залишив за життя слід у світовій історії інструментальної музики. Дуже прошу - за життя, будь ласка)!
- Який урок життя ви вважаєте найважливішим?
- Мій ранній шлюб в 18 років.
- Де б ви хотіли бути прямо зараз?
- Хочу в Китай, туди, де клонують песиків. Мне терміново потрібен ще один Понтік.))
Фото пресслужби та з Instagram
Приєднуйтесь до дискусії