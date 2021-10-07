Зірка "Слуги народу" Боклан зачарував мережу рідкісним ФОТО з дружиною

Четвер, 7 жовтня 2021, 11:30

Актор Станіслав Боклан, який зазвичай воліє не афішувати своє особисте життя, замилував шанувальників фотографією зі своєю дружиною, актрисою Наталією Кленіною.

Зірка театру, кіно, а ще серіалу "Слуга народу" зображений зі своєю багаторічною супутницею життя десь у парку. Боклан запостив чорно-білий кадр у Instagram.

 
Яка красива пара!
фото ксенії твердохліб із instagram боклана 

Нагадаємо, Боклан знявся й у серіалі "Папік" від студії "Квартал 95", який у Росії показував підсанкційний канал "СТС". Володимир Зеленський нещодавно нагородив 61-річного актора орденом "За заслуги ІІІ ступеня".


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