Зірка "Слуги народу" Боклан зачарував мережу рідкісним ФОТО з дружиною

Актор Станіслав Боклан, який зазвичай воліє не афішувати своє особисте життя, замилував шанувальників фотографією зі своєю дружиною, актрисою Наталією Кленіною.

Зірка театру, кіно, а ще серіалу "Слуга народу" зображений зі своєю багаторічною супутницею життя десь у парку. Боклан запостив чорно-білий кадр у Instagram.

Нагадаємо, Боклан знявся й у серіалі "Папік" від студії "Квартал 95", який у Росії показував підсанкційний канал "СТС". Володимир Зеленський нещодавно нагородив 61-річного актора орденом "За заслуги ІІІ ступеня".