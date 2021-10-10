Собчак стала учасницею ДТП із двома загиблими - ЗМІ
Авто, в якому начебто перебувала телеведуча Ксенія Собчак, потрапило у ДТП на трасі між Адлером та Красною Поляною.
У результаті зіткнення загинуло двоє людей: 35-річна жінка померла на місці, 29-річної не стало вже у лікарні, а третя перебуває у важкому стані.
Про це 10-го жовтня повідомив Интерфакс з посиланням на власне джерело.
За інформацією видання, лобове зіткнення двох автівок сталося ввечері 9 жовтня. В одному з них начебто перебувала Собчак. За кермом був водій.
Як пишуть російські ЗМІ, Ксенія не постраждала, від медичної допомоги відмовилася, пересіла в інше авто і поїхала в аеропорт.
При цьому, в Instagram у Собчак останній пост якраз за 10 жовтня. І в ньому не йдеться про смертельну ДТП.
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Офіційного підтвердження інформації немає - менеджер телеведучої Кирило Суханов не став коментувати подію.
Сама вона, за даними ЗМІ, полетіла до Нью-Йорка.
Фото з Instagram
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