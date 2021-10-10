Собчак прокоментувала смертельну ДТП та заявила, що у неї струс мозку
Неділя, 10 жовтня 2021, 17:14
Російська телеведуча Ксенія Собчак підтвердила, що була в авто, яке зіткнулося з іншим на шляху з Адлера до Красної Поляни.
Вона запевнила, що не підганяла водія, який її віз. Також Ксенія зауважила, що шокована загибеллю людей і перебуває у себе вдома.
Собчак додала, що у неї струс мозку та численні травми.
Про все це вона написала у своєму Instagram.
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Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що Собчак була в машині, яка виїхала на зустрічну смугу та зітканулася з іншим авто, у результаті чого загинули дві жінки.
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