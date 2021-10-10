Собчак прокоментувала смертельну ДТП та заявила, що у неї струс мозку

Російська телеведуча Ксенія Собчак підтвердила, що була в авто, яке зіткнулося з іншим на шляху з Адлера до Красної Поляни.

Вона запевнила, що не підганяла водія, який її віз. Також Ксенія зауважила, що шокована загибеллю людей і перебуває у себе вдома.

Собчак додала, що у неї струс мозку та численні травми.

Про все це вона написала у своєму Instagram.

View this post on Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що Собчак була в машині, яка виїхала на зустрічну смугу та зітканулася з іншим авто, у результаті чого загинули дві жінки.