Неможливо впізнати: мережу шокували свіжі ФОТО Тома Круза

Американський актор Том Круз нечасто з'являється на публіці, але днями він зробив виняток для бейсбольного матчу в Сан-Франциско, куди прийшов зі своїм прийомним сином Коннором.

59-річна кінозірка не ховався від камер, навпаки, навіть приязно зробив селфі зі спортивною журналісткою Емі Гутьєрес. Але вигляд Тома спантеличив фанів.

А ви одразу впізнали би Тома? фото з instagram

Як пише The Sun, у мережі спалахнула дискусія, чому лице актора виглядає таким набряклим. Серед версій - те, що Круз суттєво погладшав, або ж що він невдало намагається омолодитися за допомогою філлерів.

"Виглядає так, ніби хтось натягнув на себе обличчя Тома Круза", - коментують у соцмережах.

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Варто зазначити, немало людей стали на захист улюбленого актора, закликавши припинити пащекувати про чужі коливання ваги.

Нагадаємо, Том Круз відомий тим, що особисто виконує небезпечні трюки для фільмів. Невгамовну зірку не переконала довірити цю справу каскадерам навіть серйозна травма, яку Том отримав кілька років тому.

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