У Києві відбувся творчий вечір кінозірки Фанні Ардан. ФОТО

Зірка світового кіно, французька акторка Фанні Ардан днями побувала у Києві.

Її запросили на відкриття нового творчого проєкту "SOTA CINEMA & THEATRE HUB", у рамках якого 72-річна актриса представила свою режисерську роботу "Химери, яких немає", поспілкувалася з колегами, шанувальниками та студентами.

"Коли я працюю у театрі чи знімаюся у кіно, я не бачу глядача і немов знаходжуся в темному герметичному кубі. Промінь світла з’являється лише тоді, коли хтось каже, що знає мене, мою творчість. Ці два дні в Києві стали справжнім світлом – ваші запитання, обговорення стрічки та виступ студентів були незабутніми", - сказала Ардан.

Продюсер Олег Кохан запросив Фанні Ардан до столиці

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"Якщо б я могла залишитися тут ще ненадовго і насолоджуватися цим спілкуванням і неймовірним видом на Дніпро з мого вікна, я була б щасливою", – додала француженка.

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Під час дискусії Фанні Ардан часто підкреслювала своє життєве кредо - толерантне ставлення до людей, та нагадала про найважливішу пораду свого батька, якій вона навчила своїх доньок – менше говорити про політику, ніколи не вчити інших життю, а головне – ніколи не зраджувати внутрішню свободу.

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