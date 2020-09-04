Могилевську на модному заході цілував відомий київський багатій
4 вересня 2020, 12:37
Співачка Наталія Могилевська ще рік тому зізналася, що закохана, але досі не називала імені щасливчика, який завоював її серце. Аж ось з'явилася версія: ним може виявитися мільйонер, трендсеттер, власник київських бутиків Олег Рижов.
За руку з ним Могилевська прийшла на закриття Тижня моди, повідомляє Viva!.
Наталія та Олег багато фотографувалися разом, поводилися весело та жваво. Співачка знімала Insta-сторіз.
"Вбрання для мене обирав не Олег, він любить мене у сукнях. Я просто хуліганила", - заявила Могилевська.
Нагадаємо, в липні Наталка натякала, що в її житті відбулися серйозні зміни.
Фото з сайту Viva!, скріншоти з Instagram Могилевської
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