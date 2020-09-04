Могилевську на модному заході цілував відомий київський багатій

Співачка Наталія Могилевська ще рік тому зізналася, що закохана, але досі не називала імені щасливчика, який завоював її серце. Аж ось з'явилася версія: ним може виявитися мільйонер, трендсеттер, власник київських бутиків Олег Рижов.

За руку з ним Могилевська прийшла на закриття Тижня моди, повідомляє Viva!.

Наталія Могилевська вийшла в світ із мільйонером Олегом Рижовим

Наталія та Олег багато фотографувалися разом, поводилися весело та жваво. Співачка знімала Insta-сторіз.

Просто друзі або...?

"Вбрання для мене обирав не Олег, він любить мене у сукнях. Я просто хуліганила", - заявила Могилевська.

У сторіз було таке

І таке!

Нагадаємо, в липні Наталка натякала, що в її житті відбулися серйозні зміни.

Фото з сайту Viva!, скріншоти з Instagram Могилевської

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