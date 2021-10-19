Декольтована Сальма Хаєк засвітилася на кіноподії в Голлівуді з 14-річною донькою. ФОТО

Мексиканська акторка Сальма Хаєк зі своєю єдиною донькою Валентиною Паломою Піно побували на світовій прем'єрі фільму "Вічні" від Marvel Studio.

Дві красуні позували на синьому хіднику кінотеатру El Capitan на Голлівудському бульварi: 55-річна мама в зухвалій сукні з декольте та розрізом, 14-річна доця, яка поки що рідко відвідує такі заходи - у стриманому платтячку в цятки.

Сальма вирішила, що її дівчинці вже час учитися виходити в люди та не соромитися камер фото getty images

Здається, Валентина Палома більше схожа на тата, ніж на маму фото getty images

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Як відомо, тато Валентини - французький бізнесмен Франсуа-Анрі Піно. Розказуючи про виховання дівчинки, Сальма свого часу акцентувала на тім, що гаджети ізолюють дітей від реального світу, натомість батьки мають більше залучати їх до свого життя.

Нагадаємо, на прем'єрі також засвітилася Анджеліна Джолі з п'ятьма дітьми.

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