Джолі в екстравагантній прикрасі та її донька в сукні з "Оскару": вихід зіркової родини на кінопрем'єру. ФОТО
Американська акторка Анджеліна Джолі відвідала лос-анджелеську прем'єру фільму "Вічні", в якому вона зіграла воїтельку Тену. Зірка привела в кіно найважливіших для себе глядачів - п'ятьох нащадків.
Із Енджі на урочисту подію прийшли 20-річний Меддокс, 16-річна Захара, 15-річна Шайло і 13-річні Нокс та Вів'єн. Бракувало лише середнього сина Джолі та Пітта, 17-річного Пакса.
Дівчатка, навіть Шайло, яка зазвичай надає перевагу хлопчачому одягу, вбралися в сукні. Але найяскравіше відзначилася Захара, яка надягла плаття від Elie Saab, в якому її зіркова мама була на "Оскарі" в 2014-му, пише Entertainment Tonight.
"Ми всі вбралися в вінтажні речі та поперероблювали мій старий одяг", - поділилася акторка.
А родзинкою свого образу Джолі зробила золотий каф на підборіддя.
Нагадаємо, нещодавно Анджеліну запідозрили в романі з 31-річним співаком. Як відомо, в 2019-му році Джолі та Пітт офіційно перестали бути подружжям, але досі сперечаються по судах через майно та дітей.
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