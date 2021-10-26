"Дикий янгол" Наталія Орейро отримала від Путіна російське громадянство

Уругвайська та аргентинська акторка Наталія Орейро, яка раніше заявляла, що для неї буде честю стати громадянкою Росії, здійснила свою мрію. Президент Володимир Путін дав громадянство і самій зірці, і її 8-річному синові.

Відповідний указ з'явився на порталі офіційних правових актів, повідомляє "ТАСС".

Наталія тепер громадянка Росії фото з instagram орейро

"Прийняти в громадянство Російської Федерації наступних осіб: Орейро Іглесіас Наталія Маріса, яка народилася 19-го травня 1977-го року в Уругваї, з сином Мольо Орейро Мерліном Атавальпою, який народився 26-го січня 2012-го року в Аргентині", - зазначається в тексті документу.

Реклама:

Цікаво, що про це думає тато Атавальпи

Нагадаємо, в 2019-му, беручи участь у програмі "Вечірній Ургант", Наталія відкритим текстом закликала Путіна дати їй громадянство, мовляв, вона "є набагато більше росіянкою, ніж Жерар Депардьє".

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Правда за Росією": українець Полунін похвалився своїм новим громадянством

Путін дав Сігалу російське громадянство. ОНОВЛЕНО

Де Ніро: Може, я і хотів би отримати російське громадянство