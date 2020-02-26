Фанатка Росії та підкорювач Евересту: як змінилися зірки серіалу "Дикий янгол"

Наприкінці 1990-х мільйони телеглядачів із різних країн мріяли про те, щоби красиві актори, які зіграли в аргентинському серіалі "Дикий янгол", і у житті стали парою.

Але ні. Наталія Орейро (Мілі) та Факундо Арана (Іво) пішли різними шляхами, хоча продовжують дружити.

Минуло вже понад 20 років після показу "Дикого янгола". А наче вчора...

Орейро зараз 42 роки, Арані - 47. Обоє успішно продовжили свої кар'єри на телебаченні, в кіно і театрі. Як зараз виглядають актори, можна дізнатися завдяки соцмережам.

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Щоправда, Наталія Орейро особистих сторінок (принаймні, відкритих) принципово не веде. Почасти через хейтерів.

Наталії Орейро 42

"Мене не надихає ні Twitter, ні Instagram, бо я відчуваю, що ниточка між тим, щоби показувати твою роботу і твоє життя - дуже тонка", - пояснила вона свого часу аргентинському Cosmopolitan, пише Ciudad.

Актриса та співачка практично не змінилася

"Я бачу, як люто критикують колег, і не можу в це повірити. Є багато заздрості в людях, які міркують нерозважливо, не розуміючи, що ми - не лише публічні люди, а і просто люди. Мені боляче від цієї необгрунтованої агресії", - додала Орейро.

Так само немає в соцмережах і її чоловіка, рок-музиканта Рікардо Мольо. Вони з Наталією одружилися в 2001-му та виховують 8-річного сина Мерліна Атавальпу.

Орейро з чоловіком

Орейро є послом доброї волі UNICEF.

Актрису дуже люблять у Росії, вона частенько туди приїжджає, має в своєму репертуарі пісні російською і трохи балакає. Для чемпіонату світу з футболу, який ця країна приймала у 2018-му, Орейро записала неофіційний гімн і знялася в кокошнику.

У 2019-му році, беручи участь у гумористичному шоу "Вечерний Ургант", вона звернулася до Володимира Путіна з закликом дати їй російський паспорт, адже "є набагато більше росіянкою, ніж Жерар Депардьє".

У Росії зірку кличуть "наша Наташа"

Що ж стосується Факунди Арани, то він одружений із моделлю Марією Сусіні, і в них троє діток: Індія, Яко та Леон. Актор веде Instagram, у якому ділиться з підписниками своєю жагою до життя та адреналіновими пригодами: любить серфінг та гори.

Факундо Арана з дружиною та донькою

47-річний актор захоплюється екстремальними видами спорту

Як пише іспаномовна Вікіпедія, в 17 років у Факундо діагностували рак, неходжскінську лімфому. Хлопець переніс майже рік хіміо- та радіотерапій і подолав страшну хворобу. А ставши відомою зіркою, поставив перед собою мету - підвищувати обізнаність людей щодо донорства крові, яке рятує життя.

У 2010-му Арана підкорив найвищу вершину Анд, Аконкаґуа та встановив там прапор на честь 96-річчя першого переливання крові, здійсненого в Аргентині. У 2016-му році (в другої спроби) актор піднявся на Еверест.

Напис: "Донорство крові рятує життя"

Факундо 47

А це акторові сини

Свою дружину Марію Факундо називає "Шалена Королева"

Мама в актора - вогонь!

Але ж він і миииилий...

Нагадаємо, восени "Дика Роза", мексиканська теледіва Вероніка Кастро відсвяткувала своє 66-річчя.

Фото з соцмереж та сайту Imdb, з Instagram Арани та його дружини

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