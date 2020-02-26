Фанатка Росії та підкорювач Евересту: як змінилися зірки серіалу "Дикий янгол"

Наприкінці 1990-х мільйони телеглядачів із різних країн мріяли про те, щоби красиві актори, які зіграли в аргентинському серіалі "Дикий янгол", і у житті стали парою.

Але ні. Наталія Орейро (Мілі) та Факундо Арана (Іво) пішли різними шляхами, хоча продовжують дружити.

Минуло вже понад 20 років після показу "Дикого янгола". А наче вчора...

Орейро зараз 42 роки, Арані - 47. Обоє успішно продовжили свої кар'єри на телебаченні, в кіно і театрі. Як зараз виглядають актори, можна дізнатися завдяки соцмережам.

Щоправда, Наталія Орейро особистих сторінок (принаймні, відкритих) принципово не веде. Почасти через хейтерів.

Наталії Орейро 42

"Мене не надихає ні Twitter, ні Instagram, бо я відчуваю, що ниточка між тим, щоби показувати твою роботу і твоє життя - дуже тонка", - пояснила вона свого часу аргентинському Cosmopolitan, пише Ciudad.

Актриса та співачка практично не змінилася

"Я бачу, як люто критикують колег, і не можу в це повірити. Є багато заздрості в людях, які міркують нерозважливо, не розуміючи, що ми - не лише публічні люди, а і просто люди. Мені боляче від цієї необгрунтованої агресії", - додала Орейро.

Так само немає в соцмережах і її чоловіка, рок-музиканта Рікардо Мольо. Вони з Наталією одружилися в 2001-му та виховують 8-річного сина Мерліна Атавальпу.

Орейро з чоловіком

Орейро є послом доброї волі UNICEF.

Актрису дуже люблять у Росії, вона частенько туди приїжджає, має в своєму репертуарі пісні російською і трохи балакає. Для чемпіонату світу з футболу, який ця країна приймала у 2018-му, Орейро записала неофіційний гімн і знялася в кокошнику.

У 2019-му році, беручи участь у гумористичному шоу "Вечерний Ургант", вона звернулася до Володимира Путіна з закликом дати їй російський паспорт, адже "є набагато більше росіянкою, ніж Жерар Депардьє".

У Росії зірку кличуть "наша Наташа"

Що ж стосується Факунди Арани, то він одружений із моделлю Марією Сусіні, і в них троє діток: Індія, Яко та Леон. Актор веде Instagram, у якому ділиться з підписниками своєю жагою до життя та адреналіновими пригодами: любить серфінг та гори.

Факундо Арана з дружиною та донькою

47-річний актор захоплюється екстремальними видами спорту

Як пише іспаномовна Вікіпедія, в 17 років у Факундо діагностували рак, неходжскінську лімфому. Хлопець переніс майже рік хіміо- та радіотерапій і подолав страшну хворобу. А ставши відомою зіркою, поставив перед собою мету - підвищувати обізнаність людей щодо донорства крові, яке рятує життя.

У 2010-му Арана підкорив найвищу вершину Анд, Аконкаґуа та встановив там прапор на честь 96-річчя першого переливання крові, здійсненого в Аргентині. У 2016-му році (в другої спроби) актор піднявся на Еверест.

Напис: "Донорство крові рятує життя"

Факундо 47

А це акторові сини

Свою дружину Марію Факундо називає "Шалена Королева"

Мама в актора - вогонь!

Але ж він і миииилий...

Нагадаємо, восени "Дика Роза", мексиканська теледіва Вероніка Кастро відсвяткувала своє 66-річчя.

Фото з соцмереж та сайту Imdb, з Instagram Арани та його дружини

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